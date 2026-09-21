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Пикник - Дым (Gold) (4680068803360) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Пикник - Дым (Gold) (4680068803360) виниловая пластинка

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Пикник - Дым (Gold) (4680068803360) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Дым (Gold) (4680068803360) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Дым (Gold) (4680068803360) виниловая пластинка - фото 3
Пикник - Дым (Gold) (4680068803360) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Дым
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Дым (Gold) (4680068803360) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Дым (Gold) (4680068803360) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Дым (Gold) (4680068803360) виниловая пластинка - фото 3
  • Пикник - Дым (Gold) (4680068803360) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696177
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Дым
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ночь, Хоровод, Вечер, Очень интересно, Сторонаолушка, Деньги, Караван, Опиумный дым
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Дым (Gold) (4680068803360) виниловая пластинка

Альбом "Дым" группы Пикник, считается их самым первым, дебютным профессиональным творением. Альбом был создан и выпущен в свет в 1982 года. В 1993 году был перезаписан в студийных условиях. Для этого важного события собрали весь первоначальный состав. В релиз вошли такие известные композиции, как: "Ночь", "Карнавал" и "Золушка". Переиздание на золотом виниле. Пикник - советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего Пикника сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год. Музыка группы, имеющая свои корни в русском роке, прогрессировала в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.



Теги товара: Пикник, Цветной винил

Отзывы о товаре Пикник - Дым (Gold) (4680068803360) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Дым
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ночь, Хоровод, Вечер, Очень интересно, Сторонаолушка, Деньги, Караван, Опиумный дым
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом "Дым" группы Пикник, считается их самым первым, дебютным профессиональным творением. Альбом был создан и выпущен в свет в 1982 года. В 1993 году был перезаписан в студийных условиях. Для этого важного события собрали весь первоначальный состав. В релиз вошли такие известные композиции, как: "Ночь", "Карнавал" и "Золушка". Переиздание на золотом виниле. Пикник - советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего Пикника сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год. Музыка группы, имеющая свои корни в русском роке, прогрессировала в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.


Теги товара: Пикник, Цветной винил
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Отзывы


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