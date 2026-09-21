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Мираж - Звёзды нас ждут (4640001405501) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Мираж - Звёзды нас ждут (4640001405501) виниловая пластинка

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Мираж - Звёзды нас ждут (4640001405501) виниловая пластинка - фото 1
Мираж - Звёзды нас ждут (4640001405501) виниловая пластинка - фото 2
Мираж - Звёзды нас ждут (4640001405501) виниловая пластинка - фото 3
Мираж - Звёзды нас ждут (4640001405501) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Мираж
Альбом (сингл)
Звёзды нас ждут
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Мираж - Звёзды нас ждут (4640001405501) виниловая пластинка - фото 1
  • Мираж - Звёзды нас ждут (4640001405501) виниловая пластинка - фото 2
  • Мираж - Звёзды нас ждут (4640001405501) виниловая пластинка - фото 3
  • Мираж - Звёзды нас ждут (4640001405501) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696141
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Мираж
Альбом (сингл)
Звёзды нас ждут
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Звёзды нас ждут, Видео, Электричество, Безумный мир, Эта ночь Я не хочу, Солнечное лето, Волшебный мир, После полуночи
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Мираж - Звёзды нас ждут (4640001405501) виниловая пластинка

Первый альбом культовой группы «Мираж» – «Звёзды нас ждут» на виниловых пластинках с оригинальной мастер-ленты!. Запись, увидевшая свет в марте 1987 года и сохранившаяся на плёнке 38-й скорости, прошла реставрацию, постпродакшн и мастеринг для издания на виниле в полностью аналоговом тракте под авторским контролем художественного руководителя, основателя и автора текстов «Миража» Валерия Соколова. Вы услышите первый альбом легендарного коллектива таким, каким он тогда был задуман и осуществился создателями: в первоначальном сведении и с оригинальной скоростью воспроизведения. Именно в таком звучании «Мираж» услышала в 80-х страна. А известные всем сегодня версии композиций, которые можно найти на цифровых площадках, – это фонограммы, пересведённые для издания на компакт-дисках в 1994 году. В то время «сведение в компьютере» считалась окончательным технологическим прорывом, модной «фишкой» и эталоном качества, тогда как цифровые звуковые карты и звукорежиссёрский софт 90х, напротив, были очень далеки от совершенства. Данное издание на виниле сделано без перевода фонограмм в «цифру» на каком-либо этапе работ с мастер-лентами, то есть по протоколу AAA – аналоговая запись 1986 и 1987 годов, аналоговое сведение 1986 и 1987 годов, аналоговый постпродакшн и мастеринг 2022 года. Матрица для тиражирования пластинок нарезается непосредственно с мастер-ленты 38-й скорости. Обложка формата Gatefold с уникальным, не публиковавшимся ранее, информационным наполнением.

Отзывы о товаре Мираж - Звёзды нас ждут (4640001405501) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Мираж
Альбом (сингл)
Звёзды нас ждут
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Звёзды нас ждут, Видео, Электричество, Безумный мир, Эта ночь Я не хочу, Солнечное лето, Волшебный мир, После полуночи
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Первый альбом культовой группы «Мираж» – «Звёзды нас ждут» на виниловых пластинках с оригинальной мастер-ленты!. Запись, увидевшая свет в марте 1987 года и сохранившаяся на плёнке 38-й скорости, прошла реставрацию, постпродакшн и мастеринг для издания на виниле в полностью аналоговом тракте под авторским контролем художественного руководителя, основателя и автора текстов «Миража» Валерия Соколова. Вы услышите первый альбом легендарного коллектива таким, каким он тогда был задуман и осуществился создателями: в первоначальном сведении и с оригинальной скоростью воспроизведения. Именно в таком звучании «Мираж» услышала в 80-х страна. А известные всем сегодня версии композиций, которые можно найти на цифровых площадках, – это фонограммы, пересведённые для издания на компакт-дисках в 1994 году. В то время «сведение в компьютере» считалась окончательным технологическим прорывом, модной «фишкой» и эталоном качества, тогда как цифровые звуковые карты и звукорежиссёрский софт 90х, напротив, были очень далеки от совершенства. Данное издание на виниле сделано без перевода фонограмм в «цифру» на каком-либо этапе работ с мастер-лентами, то есть по протоколу AAA – аналоговая запись 1986 и 1987 годов, аналоговое сведение 1986 и 1987 годов, аналоговый постпродакшн и мастеринг 2022 года. Матрица для тиражирования пластинок нарезается непосредственно с мастер-ленты 38-й скорости. Обложка формата Gatefold с уникальным, не публиковавшимся ранее, информационным наполнением.
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