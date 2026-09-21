Мираж - Звёзды нас ждут (4640001405501) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Мираж - Звёзды нас ждут (4640001405501) виниловая пластинка
Первый альбом культовой группы «Мираж» – «Звёзды нас ждут» на виниловых пластинках с оригинальной мастер-ленты!. Запись, увидевшая свет в марте 1987 года и сохранившаяся на плёнке 38-й скорости, прошла реставрацию, постпродакшн и мастеринг для издания на виниле в полностью аналоговом тракте под авторским контролем художественного руководителя, основателя и автора текстов «Миража» Валерия Соколова. Вы услышите первый альбом легендарного коллектива таким, каким он тогда был задуман и осуществился создателями: в первоначальном сведении и с оригинальной скоростью воспроизведения. Именно в таком звучании «Мираж» услышала в 80-х страна. А известные всем сегодня версии композиций, которые можно найти на цифровых площадках, – это фонограммы, пересведённые для издания на компакт-дисках в 1994 году. В то время «сведение в компьютере» считалась окончательным технологическим прорывом, модной «фишкой» и эталоном качества, тогда как цифровые звуковые карты и звукорежиссёрский софт 90х, напротив, были очень далеки от совершенства. Данное издание на виниле сделано без перевода фонограмм в «цифру» на каком-либо этапе работ с мастер-лентами, то есть по протоколу AAA – аналоговая запись 1986 и 1987 годов, аналоговое сведение 1986 и 1987 годов, аналоговый постпродакшн и мастеринг 2022 года. Матрица для тиражирования пластинок нарезается непосредственно с мастер-ленты 38-й скорости. Обложка формата Gatefold с уникальным, не публиковавшимся ранее, информационным наполнением.
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