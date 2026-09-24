Воскресение - Мы Вас Любим (4640004134675) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Воскресение
Альбом (сингл)
Мы Вас Любим
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 696084
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4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Воскресение
Альбом (сингл)
Мы Вас Любим
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Есть у меня, Я тоже был…, Мчится поезд, Сколько было звезд, Я ни разу за морем не был, Последняя любовь, Вера, Надежда, Любовь, Радуюсь, Делай свое дело, В жизни, как в темной чаще, Все сначала, Мне говорили, Дороги наши разошлись, Друзьям, Снилось мне…, Я привык бродить один, Баба, По дороге разочарований, Кто виноват?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Воскресение - Мы Вас Любим (4640004134675) виниловая пластинка
На этом двойном альбоме - запись легендарного концерта, который состоялся 16 июня 1994 года в ГЦКЗ «Россия» после 15-летнего перерыва в концертной деятельности группы. Золотой состав "Воскресения" - включая Константина Никольского и Евгения Маргулиса – исполняет лучшие песни группы
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Воскресение
Альбом (сингл)
Мы Вас Любим
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Есть у меня, Я тоже был…, Мчится поезд, Сколько было звезд, Я ни разу за морем не был, Последняя любовь, Вера, Надежда, Любовь, Радуюсь, Делай свое дело, В жизни, как в темной чаще, Все сначала, Мне говорили, Дороги наши разошлись, Друзьям, Снилось мне…, Я привык бродить один, Баба, По дороге разочарований, Кто виноват?
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
На этом двойном альбоме - запись легендарного концерта, который состоялся 16 июня 1994 года в ГЦКЗ «Россия» после 15-летнего перерыва в концертной деятельности группы. Золотой состав "Воскресения" - включая Константина Никольского и Евгения Маргулиса – исполняет лучшие песни группы
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Воскресение - Мы Вас Любим (4640004134675) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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