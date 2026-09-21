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БГ - Symphonia БГ (4620032911837) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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БГ - Symphonia БГ (4620032911837) виниловая пластинка

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БГ - Symphonia БГ (4620032911837) виниловая пластинка - фото 1
БГ - Symphonia БГ (4620032911837) виниловая пластинка - фото 2
БГ - Symphonia БГ (4620032911837) виниловая пластинка - фото 3
БГ - Symphonia БГ (4620032911837) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
БГ
Альбом (сингл)
Symphonia БГ
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • БГ - Symphonia БГ (4620032911837) виниловая пластинка - фото 1
  • БГ - Symphonia БГ (4620032911837) виниловая пластинка - фото 2
  • БГ - Symphonia БГ (4620032911837) виниловая пластинка - фото 3
  • БГ - Symphonia БГ (4620032911837) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696054
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Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032911837]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
БГ
Альбом (сингл)
Symphonia БГ
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Увертюра/Сирин Алконост Гамаюн, Дело мастера Бо, Из Хрустального Захолустья, Навигатор, Фавн Interludia, Небо Цвета Дождя, Туман Над Янцзы, USB, Цветы Йошивары, Stella Maris, День Радости
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара БГ - Symphonia БГ (4620032911837) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. «Название «Симфония БГ» вовсе не значит, что я, решив уподобиться великим мастерам прошлого, написал симфонию. Отнюдь нет, для этого у меня нет ни знаний, ни желания. Слово «Симфония» в заголовке я использую в его первоначальном, греческом значении – общность, внутри которой совершенно разные элементы существуют в согласии и взаимодополняют друг друга. И вот, в данном случае, под одной обложкой сошлись песни совершенно разных времен и настроений, объединенные в одну историю и записанные группой «Аквариум» с симфоническим оркестром «Виртуозы Киева». На протяжении нескольких десятков лет (начиная с «Дня Серебра») «Аквариум» пробовал оркестровые аранжировки в песнях, и - когда появилась такая возможность - вышел на большую дорогу и около года играл эту программу с разными оркестрами по всей России и вокруг, включая даже Землю Обетованную. Исходя из радостной реакции слушателей, мы решили сохранить ее для вас». Борис Гребенщиков



Теги товара: Русский рок

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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032911837]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
БГ
Альбом (сингл)
Symphonia БГ
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Увертюра/Сирин Алконост Гамаюн, Дело мастера Бо, Из Хрустального Захолустья, Навигатор, Фавн Interludia, Небо Цвета Дождя, Туман Над Янцзы, USB, Цветы Йошивары, Stella Maris, День Радости
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. «Название «Симфония БГ» вовсе не значит, что я, решив уподобиться великим мастерам прошлого, написал симфонию. Отнюдь нет, для этого у меня нет ни знаний, ни желания. Слово «Симфония» в заголовке я использую в его первоначальном, греческом значении – общность, внутри которой совершенно разные элементы существуют в согласии и взаимодополняют друг друга. И вот, в данном случае, под одной обложкой сошлись песни совершенно разных времен и настроений, объединенные в одну историю и записанные группой «Аквариум» с симфоническим оркестром «Виртуозы Киева». На протяжении нескольких десятков лет (начиная с «Дня Серебра») «Аквариум» пробовал оркестровые аранжировки в песнях, и - когда появилась такая возможность - вышел на большую дорогу и около года играл эту программу с разными оркестрами по всей России и вокруг, включая даже Землю Обетованную. Исходя из радостной реакции слушателей, мы решили сохранить ее для вас». Борис Гребенщиков


Теги товара: Русский рок
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