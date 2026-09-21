БГ - Symphonia БГ (4620032911837) виниловая пластинка
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Описание товара БГ - Symphonia БГ (4620032911837) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. «Название «Симфония БГ» вовсе не значит, что я, решив уподобиться великим мастерам прошлого, написал симфонию. Отнюдь нет, для этого у меня нет ни знаний, ни желания. Слово «Симфония» в заголовке я использую в его первоначальном, греческом значении – общность, внутри которой совершенно разные элементы существуют в согласии и взаимодополняют друг друга. И вот, в данном случае, под одной обложкой сошлись песни совершенно разных времен и настроений, объединенные в одну историю и записанные группой «Аквариум» с симфоническим оркестром «Виртуозы Киева». На протяжении нескольких десятков лет (начиная с «Дня Серебра») «Аквариум» пробовал оркестровые аранжировки в песнях, и - когда появилась такая возможность - вышел на большую дорогу и около года играл эту программу с разными оркестрами по всей России и вокруг, включая даже Землю Обетованную. Исходя из радостной реакции слушателей, мы решили сохранить ее для вас». Борис Гребенщиков
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Теги товара: Русский рок
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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