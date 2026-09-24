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Александр Розенбаум - Серебряный Кувшин (4640004138406) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Александр Розенбаум - Серебряный Кувшин (4640004138406) виниловая пластинка

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Александр Розенбаум - Серебряный Кувшин (4640004138406) виниловая пластинка - фото 1
Александр Розенбаум - Серебряный Кувшин (4640004138406) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Серебряный Кувшин
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Розенбаум - Серебряный Кувшин (4640004138406) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Розенбаум - Серебряный Кувшин (4640004138406) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696044
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Александр Розенбаум - Серебряный Кувшин (4640004138406) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Серебряный Кувшин
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Шпрейх-Шталмейстер, 101-й Километр, Прости-Прощай, Успенской), Чемоданчик, Сусуманская Лирическая, Попутчик, Песня Еврейского Портного, Скрипач Моня, Серебряный Кувшин, Там, куда Спешу, Вечерняя Застольная, Любовь И Крыша, Грачи, Гулливер, Грустная История, Очередь За Хлебом, День ВМФ, Марш Музыкантского Спецназа
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Розенбаум - Серебряный Кувшин (4640004138406) виниловая пластинка

"Серебряный Кувшин" - альбом-компиляция 2019 года на двойном виниле лучших раннее изданных песен советского и российского певца, автора-исполнителя Александра Розенбаума. Александр Яковлевич Розенбаум - советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актёр. Заслуженный артист Российской Федерации (1996). Народный артист Российской Федерации (2001).

Отзывы о товаре Александр Розенбаум - Серебряный Кувшин (4640004138406) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Серебряный Кувшин
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Шпрейх-Шталмейстер, 101-й Километр, Прости-Прощай, Успенской), Чемоданчик, Сусуманская Лирическая, Попутчик, Песня Еврейского Портного, Скрипач Моня, Серебряный Кувшин, Там, куда Спешу, Вечерняя Застольная, Любовь И Крыша, Грачи, Гулливер, Грустная История, Очередь За Хлебом, День ВМФ, Марш Музыкантского Спецназа
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Серебряный Кувшин" - альбом-компиляция 2019 года на двойном виниле лучших раннее изданных песен советского и российского певца, автора-исполнителя Александра Розенбаума. Александр Яковлевич Розенбаум - советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актёр. Заслуженный артист Российской Федерации (1996). Народный артист Российской Федерации (2001).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Александр Розенбаум - Серебряный Кувшин (4640004138406) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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