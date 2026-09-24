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Александр Розенбаум - Памяти Аркадия Северного (4680068803100) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Александр Розенбаум - Памяти Аркадия Северного (4680068803100) виниловая пластинка

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Александр Розенбаум - Памяти Аркадия Северного (4680068803100) виниловая пластинка - фото 1
Александр Розенбаум - Памяти Аркадия Северного (4680068803100) виниловая пластинка - фото 2
Александр Розенбаум - Памяти Аркадия Северного (4680068803100) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Памяти Аркадия Северного
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Розенбаум - Памяти Аркадия Северного (4680068803100) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Розенбаум - Памяти Аркадия Северного (4680068803100) виниловая пластинка - фото 2
  • Александр Розенбаум - Памяти Аркадия Северного (4680068803100) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696043
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Загружаем...
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Александр Розенбаум - Памяти Аркадия Северного (4680068803100) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Памяти Аркадия Северного
Жанр
Шансон
Трек-лист
Открылась дверь, и я вмомент расстаял.(ты помнишь Муся, возвращение), Майдан (на Одесском на Майдане шум-переполох), Лиговка, Пусть возвращаются, Амнистия, Ярмарка, Извозчик, Гоп-стоп, Соня, Меня не посадить, Нинка, Начальник из сыскной, У окна, Фраер, толстый фраер, А ну-ка сделайте мне фото месте Жан (фотографи), Разговор в гостинице, Гастрольная, Скорая помощь, Посвящение Б. Окуджаве, Червончики, Умница, Заходите к нам на огонёк
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Розенбаум - Памяти Аркадия Северного (4680068803100) виниловая пластинка

У Вас в руках диск с самыми первыми и, наверное, по сей день самыми известными песнями Александра Розенбаума. Два слова о том, как записывался этот альбом. В апреле 1982 года исполнилось два года со дня смерти Аркадия Северного. Ленинградский коллекционер С.И. Маклаков пригласил ансабль «Братья Жемчужные» под управлением Н. Резанова и А. Розенбаума для совместной записи у себя дома. Важно знать, что до этой записи А.Розенбаум никогда не встречался с «Братьями Жемчужными» и, естественно, они не знали его песен. Записан был альбом в рекордно короткий срок — всего за восемь часов. Как вспоминает А.Розенбаум «Все было сыграно «из-под волос» — то есть аранжировка всех песен рождалась в процессе их записи. Внимательно прослушайте этот диск, и мы надеемся, что Вы проникнитесь настроением старой Одессы. А. В. Фрумин



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Александр Розенбаум - Памяти Аркадия Северного (4680068803100) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Памяти Аркадия Северного
Жанр
Шансон
Трек-лист
Открылась дверь, и я вмомент расстаял.(ты помнишь Муся, возвращение), Майдан (на Одесском на Майдане шум-переполох), Лиговка, Пусть возвращаются, Амнистия, Ярмарка, Извозчик, Гоп-стоп, Соня, Меня не посадить, Нинка, Начальник из сыскной, У окна, Фраер, толстый фраер, А ну-ка сделайте мне фото месте Жан (фотографи), Разговор в гостинице, Гастрольная, Скорая помощь, Посвящение Б. Окуджаве, Червончики, Умница, Заходите к нам на огонёк
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
У Вас в руках диск с самыми первыми и, наверное, по сей день самыми известными песнями Александра Розенбаума. Два слова о том, как записывался этот альбом. В апреле 1982 года исполнилось два года со дня смерти Аркадия Северного. Ленинградский коллекционер С.И. Маклаков пригласил ансабль «Братья Жемчужные» под управлением Н. Резанова и А. Розенбаума для совместной записи у себя дома. Важно знать, что до этой записи А.Розенбаум никогда не встречался с «Братьями Жемчужными» и, естественно, они не знали его песен. Записан был альбом в рекордно короткий срок — всего за восемь часов. Как вспоминает А.Розенбаум «Все было сыграно «из-под волос» — то есть аранжировка всех песен рождалась в процессе их записи. Внимательно прослушайте этот диск, и мы надеемся, что Вы проникнитесь настроением старой Одессы. А. В. Фрумин


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Александр Розенбаум - Памяти Аркадия Северного (4680068803100) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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