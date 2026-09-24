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Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка

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Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка - фото 1
Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка - фото 2
Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка - фото 3
Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка - фото 4
Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка - фото 5
Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка - фото 6
Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка - фото 7
Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка - фото 8
Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Back
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка - фото 4
  • Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка - фото 5
  • Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка - фото 6
  • Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка - фото 7
  • Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка - фото 8
  • Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696010
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка
3 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Back
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You're A Woman (Original Remix 1998), L.O.V.E. In My Car '98, Don't Break The Heart, From Heart To Heart, B By Your Side, Lady In Black '98, Pretty Young Girl '98, From Heaven To Heartache, Lovers In The Sand '98, I Wanna Hear Your Heartbeat '98, A World Without You (Michelle) '98, All About You, Come Back And Stay '98, Out Of The Blue, I Believe, Megamix vol. 1
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка

"Back" - издание студийного альбома 1998 года коллектива Bad Boys Blue. Bad Boys Blue - евродиско-группа, которая за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США. Bad Boys Blue возникла летом 1984 года в Кёльне (Германия) после того, как авторы и продюсеры Тони Хендрик и Карен ван Хаарен (Карин Хартманн), владеющие независимым рекорд-лейблом Coconut Records, стали искать исполнителей для записи сингла "L.O.V.E. In My Car". Специально для этой песни они решили начать совершенно новый проект. Первоначально поиск исполнителей вели в Лондоне, но затем кто-то из знакомых порекомендовал продюсерам кандидатуру выходца из США Эндрю Томаса, музыканта и диджея, живущего в Кёльне. Эндрю, в свою очередь, познакомил продюсеров с Тревором Тэйлором, а Тревор привёл в группу Джона МакИнерни. Первоначально группу хотели назвать Bad Guys, затем Bad Boys, но остановились на Bad Boys Blue, из-за явной аллитерации, поэтому же музыканты выступали в сценических костюмах синего цвета. Дебютный сингл "L.O.V.E. In My Car" группа выпустила в сентябре 1984 года. Ведущий вокал принадлежал Эндрю Томасу. Пластинка пользовалась определённым успехом на дискотеках и в клубах, но в чарты не попала. Это была первая и последняя сингл-композиция, которую исполнял Эндрю, продюсеры решили, что Тревор Тэйлор будет исполнять ведущий вокал в следующих композициях. Настоящий успех к трио пришёл только весной 1985 года, когда следующий сингл "You’re A Woman" произвёл настоящий фурор во многих европейских странах, моментально оказавшись в первой десятке лучших песен. В Германии сингл достиг восьмого места и почти четыре месяца не покидал немецкий Top20. В этом же году был выпущен первый студийный альбом "Hot Girls, Bad Boys". На нём лидирующий вокал в большинстве песен (кроме "L.O.V.E. In My Car") принадлежал Тревору Тэйлору. Практически сразу же после выхода дебютного альбома Bad Boys Blue получили статус культового коллектива на территории Советского Союза наряду с другой немецкой группой Modern Talking.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Back
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You're A Woman (Original Remix 1998), L.O.V.E. In My Car '98, Don't Break The Heart, From Heart To Heart, B By Your Side, Lady In Black '98, Pretty Young Girl '98, From Heaven To Heartache, Lovers In The Sand '98, I Wanna Hear Your Heartbeat '98, A World Without You (Michelle) '98, All About You, Come Back And Stay '98, Out Of The Blue, I Believe, Megamix vol. 1
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Back" - издание студийного альбома 1998 года коллектива Bad Boys Blue. Bad Boys Blue - евродиско-группа, которая за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США. Bad Boys Blue возникла летом 1984 года в Кёльне (Германия) после того, как авторы и продюсеры Тони Хендрик и Карен ван Хаарен (Карин Хартманн), владеющие независимым рекорд-лейблом Coconut Records, стали искать исполнителей для записи сингла "L.O.V.E. In My Car". Специально для этой песни они решили начать совершенно новый проект. Первоначально поиск исполнителей вели в Лондоне, но затем кто-то из знакомых порекомендовал продюсерам кандидатуру выходца из США Эндрю Томаса, музыканта и диджея, живущего в Кёльне. Эндрю, в свою очередь, познакомил продюсеров с Тревором Тэйлором, а Тревор привёл в группу Джона МакИнерни. Первоначально группу хотели назвать Bad Guys, затем Bad Boys, но остановились на Bad Boys Blue, из-за явной аллитерации, поэтому же музыканты выступали в сценических костюмах синего цвета. Дебютный сингл "L.O.V.E. In My Car" группа выпустила в сентябре 1984 года. Ведущий вокал принадлежал Эндрю Томасу. Пластинка пользовалась определённым успехом на дискотеках и в клубах, но в чарты не попала. Это была первая и последняя сингл-композиция, которую исполнял Эндрю, продюсеры решили, что Тревор Тэйлор будет исполнять ведущий вокал в следующих композициях. Настоящий успех к трио пришёл только весной 1985 года, когда следующий сингл "You’re A Woman" произвёл настоящий фурор во многих европейских странах, моментально оказавшись в первой десятке лучших песен. В Германии сингл достиг восьмого места и почти четыре месяца не покидал немецкий Top20. В этом же году был выпущен первый студийный альбом "Hot Girls, Bad Boys". На нём лидирующий вокал в большинстве песен (кроме "L.O.V.E. In My Car") принадлежал Тревору Тэйлору. Практически сразу же после выхода дебютного альбома Bad Boys Blue получили статус культового коллектива на территории Советского Союза наряду с другой немецкой группой Modern Talking.


Теги товара: Limited Edition
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Купить Bad Boys Blue - Back (Green) (4680068802691) виниловая пластинка - по цене 3510 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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