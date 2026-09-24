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Katy Perry - 143 (0602465897487) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Katy Perry - 143 (0602465897487) виниловая пластинка

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Katy Perry - 143 (0602465897487) виниловая пластинка - фото 1
Katy Perry - 143 (0602465897487) виниловая пластинка - фото 2
Katy Perry - 143 (0602465897487) виниловая пластинка - фото 3
Katy Perry - 143 (0602465897487) виниловая пластинка - фото 4
Katy Perry - 143 (0602465897487) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Katy Perry
Альбом (сингл)
143
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Katy Perry - 143 (0602465897487) виниловая пластинка - фото 1
  • Katy Perry - 143 (0602465897487) виниловая пластинка - фото 2
  • Katy Perry - 143 (0602465897487) виниловая пластинка - фото 3
  • Katy Perry - 143 (0602465897487) виниловая пластинка - фото 4
  • Katy Perry - 143 (0602465897487) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695957
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Загружаем...
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Загружаем...
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Katy Perry - 143 (0602465897487) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602465897487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Katy Perry
Альбом (сингл)
143
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Womans World, Gimme Gimme, Gorgeous, Im His, Hes Mine, Crush Lifetimes, All The Love, Nirvana, Artificial, Truth, Wonder
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Katy Perry - 143 (0602465897487) виниловая пластинка

Кэти Перри собирается открыть новую захватывающую главу в своей выдающейся поп-карьере, анонсировав свой шестой студийный альбом 143. Издание на синем виниле.. Вдохновленная символическим числом «143», выражающим любовь, Кэти Перри стремилась создать яркий, знаменитый танцевально-поп-альбом. Результатом стала смелая и бесстрашная коллекция вдохновляющих и провокационных поп-гимнов, воплощающих ее фирменный стиль. «143» — это альбом, наполненный сердечными и энергичными битами, которые обязательно очаруют поклонников. Главный сингл Womans World представляет собой динамичное прославление женственности во всех ее формах. Написанный совместно с автором песен Хлоей Ангелидес, трек задает тон воодушевляющему посланию альбома. Впечатляющая карьера Кэти Перри может похвастаться более чем 115 миллиардами прослушиваний и глобальными продажами, превышающими 70 миллионов выпущенных альбомов и 143 миллиона треков. Она является одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен и одной из двенадцати артистов в истории, тираж которых превысил 100 миллионов сертифицированных копий.

Отзывы о товаре Katy Perry - 143 (0602465897487) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602465897487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Katy Perry
Альбом (сингл)
143
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Womans World, Gimme Gimme, Gorgeous, Im His, Hes Mine, Crush Lifetimes, All The Love, Nirvana, Artificial, Truth, Wonder
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Кэти Перри собирается открыть новую захватывающую главу в своей выдающейся поп-карьере, анонсировав свой шестой студийный альбом 143. Издание на синем виниле.. Вдохновленная символическим числом «143», выражающим любовь, Кэти Перри стремилась создать яркий, знаменитый танцевально-поп-альбом. Результатом стала смелая и бесстрашная коллекция вдохновляющих и провокационных поп-гимнов, воплощающих ее фирменный стиль. «143» — это альбом, наполненный сердечными и энергичными битами, которые обязательно очаруют поклонников. Главный сингл Womans World представляет собой динамичное прославление женственности во всех ее формах. Написанный совместно с автором песен Хлоей Ангелидес, трек задает тон воодушевляющему посланию альбома. Впечатляющая карьера Кэти Перри может похвастаться более чем 115 миллиардами прослушиваний и глобальными продажами, превышающими 70 миллионов выпущенных альбомов и 143 миллиона треков. Она является одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен и одной из двенадцати артистов в истории, тираж которых превысил 100 миллионов сертифицированных копий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Katy Perry - 143 (0602465897487) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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