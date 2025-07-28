Сплин - Гранатовый альбом (4660275048501) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Гранатовый альбом
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
В наличии
Код товара: 695803
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3 860 руб.
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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275048501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Гранатовый альбом
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Весь Этот Бред, Достань Гранату, Орбит Б/Сахара, Приходи, Свет Горел Всю Ночь Люся Сидит Дома, Бог Устал Нас Любить, Катись, Колесо!, Выхода , Коктейли Третьей Мировой, Джим, Мария И Хуана
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Сплин - Гранатовый альбом (4660275048501) виниловая пластинка
«Гранатовый альбом» — четвёртый студийный альбом российской рок-группы «?Сплин»?, вышедший в апреле 1998 года; после него группа приобрела популярность по всей России. Он был записан в феврале-марте 1998 года в студии «?SBI Records»?. Песня «Орбит без сахара» моментально стала популярной, стремительно взлетев на вершины хит-парадов, превратившись в визитную карточку группы; аналогичную судьбу ждал следующий клип группы на песню «Выхода нет». Слова и музыку всех песен написал Александр Васильев - бессменный лидер прославленного коллектива.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Сплин
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Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275048501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Гранатовый альбом
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Весь Этот Бред, Достань Гранату, Орбит Б/Сахара, Приходи, Свет Горел Всю Ночь Люся Сидит Дома, Бог Устал Нас Любить, Катись, Колесо!, Выхода , Коктейли Третьей Мировой, Джим, Мария И Хуана
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
«Гранатовый альбом» — четвёртый студийный альбом российской рок-группы «?Сплин»?, вышедший в апреле 1998 года; после него группа приобрела популярность по всей России. Он был записан в феврале-марте 1998 года в студии «?SBI Records»?. Песня «Орбит без сахара» моментально стала популярной, стремительно взлетев на вершины хит-парадов, превратившись в визитную карточку группы; аналогичную судьбу ждал следующий клип группы на песню «Выхода нет». Слова и музыку всех песен написал Александр Васильев - бессменный лидер прославленного коллектива.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Сплин
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Сплин
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо! Товар пришёл вовремя, упакован - не придерешься. Пластиночка качественная. В подарок - супер!
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка надежная! Спасибо! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка упакована идеально, звучание отличное чистое, отличное дополнение к коллекции!
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро. Все целое. Качество отличное! Внутренний конверт цветной с фотографиями и текстами.
Достоинства:
Комментарий:
Упакована было отлично, ничего не повредилась, приехала целая и запакованная. Яркий принт на обложке, брала для подарка. Приехала в срок
Купить Сплин - Гранатовый альбом (4660275048501) виниловая пластинка - по цене 3860 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сплин - Гранатовый альбом (4660275048501) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо! Товар пришёл вовремя, упакован - не придерешься. Пластиночка качественная. В подарок - супер!
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка надежная! Спасибо! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка упакована идеально, звучание отличное чистое, отличное дополнение к коллекции!
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро. Все целое. Качество отличное! Внутренний конверт цветной с фотографиями и текстами.
Достоинства:
Комментарий:
Упакована было отлично, ничего не повредилась, приехала целая и запакованная. Яркий принт на обложке, брала для подарка. Приехала в срок