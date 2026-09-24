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Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка

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Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка - фото 1
Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка - фото 2
Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка - фото 3
Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка - фото 4
Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка - фото 5
Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка - фото 6
Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
OXYGENE
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка - фото 3
  • Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка - фото 4
  • Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка - фото 5
  • Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка - фото 6
  • Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695714
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964139211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
OXYGENE
Трек-лист
Oxygene Part 1, Oxygene Part 2, Oxygene Part 3, Oxygene Part 4, Oxygene Part 5 Oxygene Part 6
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка

Oxyg?ne — первый мейнстримовый студийный альбом Жана-Мишеля Жарра, вышедший в 1976 году. Поскольку все ранние альбомы Жарра были малотиражными и экспериментальными, именно Oxygene считается для него дебютным. Издание на виниле 140 г.. Oxygene, возможно, лучший электронный альбом всех времен, заложивший основу для международного прорыва Жарра. Oxygene, на световые годы опередивший его предыдущие релизы в плане продюсирования, — это долгое, плавное инструментальное путешествие по сюрреалистическим звуковым ландшафтам, сочетающее элементы поп-музыки и авангарда. Альбом оказал большое влияние на электронную музыку, его называли «революционным». В мире продано более 15 миллионов копий.

Отзывы о товаре Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964139211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
OXYGENE
Трек-лист
Oxygene Part 1, Oxygene Part 2, Oxygene Part 3, Oxygene Part 4, Oxygene Part 5 Oxygene Part 6
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Описание
Oxyg?ne — первый мейнстримовый студийный альбом Жана-Мишеля Жарра, вышедший в 1976 году. Поскольку все ранние альбомы Жарра были малотиражными и экспериментальными, именно Oxygene считается для него дебютным. Издание на виниле 140 г.. Oxygene, возможно, лучший электронный альбом всех времен, заложивший основу для международного прорыва Жарра. Oxygene, на световые годы опередивший его предыдущие релизы в плане продюсирования, — это долгое, плавное инструментальное путешествие по сюрреалистическим звуковым ландшафтам, сочетающее элементы поп-музыки и авангарда. Альбом оказал большое влияние на электронную музыку, его называли «революционным». В мире продано более 15 миллионов копий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Jean Michel Jarre - Oxygene (4099964139211) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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