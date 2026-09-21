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Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка

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Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка - фото 1
Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка - фото 2
Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка - фото 3
Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка - фото 4
Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка - фото 5
Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка - фото 6
Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
MAGNETIC FIELDS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка - фото 3
  • Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка - фото 4
  • Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка - фото 5
  • Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка - фото 6
  • Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695710
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964139204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
MAGNETIC FIELDS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Magnetic fields, Magnetic fields, Magnetic Fields, Magnetic Fields, Magnetic Fields
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка

Magnetic Fields — третий студийный альбом Жана-Мишеля Жарра, выпущенный первоначально в 1981 году. Издание на виниле 140 г. Частично альбом был вдохновлен поп-артовыми работами Энди Уорхолла, частично просто новыми возможностями цифрового сэмплирующего синтезатора Fairlight CMI, который Жарр приобрёл незадолго до начала записи альбома. Этот аппарат был в тот момент у Стиви Уандера, Херби Хэнкока, Питера Габриэля и ещё нескольких артистов. Один из первых альбомов, использовавших сэмплирование в качестве музыкального элемента, Magnetic Fields представил более холодное, более цифровое и порой ритмически более сильное звучание, чем предыдущие работы Жарра.

Отзывы о товаре Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964139204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
MAGNETIC FIELDS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Magnetic fields, Magnetic fields, Magnetic Fields, Magnetic Fields, Magnetic Fields
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Magnetic Fields — третий студийный альбом Жана-Мишеля Жарра, выпущенный первоначально в 1981 году. Издание на виниле 140 г. Частично альбом был вдохновлен поп-артовыми работами Энди Уорхолла, частично просто новыми возможностями цифрового сэмплирующего синтезатора Fairlight CMI, который Жарр приобрёл незадолго до начала записи альбома. Этот аппарат был в тот момент у Стиви Уандера, Херби Хэнкока, Питера Габриэля и ещё нескольких артистов. Один из первых альбомов, использовавших сэмплирование в качестве музыкального элемента, Magnetic Fields представил более холодное, более цифровое и порой ритмически более сильное звучание, чем предыдущие работы Жарра.
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