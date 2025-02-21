Чайник электрический Bosch TWK2M163
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK2M163
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK2M163 Электрочайник BOSCH TWK2M163 является надежным и функциональным помощником на вашей кухне. Этот электрочайник выполнен в строгом черном цвете, что придает ему современный и стильный вид, способный вписаться в любой интерьер. Корпус изготовлен из качественного пластика, что обеспечивает его долговечность и простоту в уходе. Особенностью данной модели является ее объем в 1.7 литра, что позволяет приготовить большое количество горячего напитка за один раз. Также чайник оснащен закрытой спиралью, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воды. Чайник оснащен индикатором уровня воды, что позволяет контролировать количество воды внутри устройства и избегать ее перелива. Также есть индикация включения, которая сигнализирует о работе устройства. Одной из удобных функций является цоколь с поворотом на 360 градусов. Это обеспечивает удобство использования, так как чайник можно поставить на цоколь с любой стороны. Чайник оснащен съемным фильтром, что облегчает его очистку и обеспечивает более долгий срок службы. Для безопасности использования в чайнике предусмотрено автоматическое отключение при закипании, а также при снятии с цоколя. Кроме того, есть функция отключения без воды, что предотвращает перегрев устройства. Мощность устройства составляет 2400 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев воды. Длина сетевого шнура составляет 0.8 метра, что позволяет удобно разместить чайник на кухонном столе. Смотрите также: Винные шкафы , Кипятильники , Соковыжималки , Термопоты , Электрочайники , недорогие , 1.5 л , 2 л , стеклянные , металлические , с терморегулятором , с подсветкой , с заварочным чайником , большие , бесшумные , премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Достоинства:
Комментарий:
Отлично, смотрится прекрасно, стильно. Хорошо вписался в интерьер кухни. Bosch это вещь, стиль, качество. В моей практике пока не подводил.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь этим брендом давно,без претензий
Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK2M163
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, смотрится прекрасно, стильно. Хорошо вписался в интерьер кухни. Bosch это вещь, стиль, качество. В моей практике пока не подводил.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь этим брендом давно,без претензий