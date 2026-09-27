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Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка

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Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 1
Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 2
Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 3
Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 4
Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 5
Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 6
Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 7
Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 8
Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 9
Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 10
Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 11
Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Queen I
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 3
  • Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 4
  • Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 5
  • Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 6
  • Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 7
  • Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 8
  • Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 9
  • Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 10
  • Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 11
  • Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
19 990 руб.  45 990 руб. 
Начислим 320 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695164
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка
19 990 руб. -57%
45 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465258776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Queen I
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Keep Yourself Alive, Doing All Right, Great King Rat, Mad The Swine, My Fairy King, Liar, The Night Comes Down, Modern Times Rock N Roll, Son And Daughter, Jesus, Seven Seas Of Rhye., Keep Yourself Alive, The Night Comes Down, Great King Rat, Jesus, Liar, Keep Yourself Alive (Trident Take 13 - Unused Master), Doing All Right (Trident Take 1 - With Guide Vocal), Great King Rat (De Lane Lea Take 1 - With Guide Vocal), Mad The Swine (Trident Take 3 - With Guide Vocal), My Fairy King (Trident Backin
Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
6 CD
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка

Культовый дебютный альбом Queen- заново сведенный, отремастерованный и дополненный.

Спустя более полувека с момента своего выхода, одноименный дебютный альбом Queen 1973 года, ставший важной главой в истории группы, был ремикширован и отреставрирован Джастином Ширли-Смитом, Джошуа Джей Макреем и Крисом Фредрикссоном, чтобы звучать так, как группа всегда хотела. Отсутствовавшая в релизе 1973 года песня “Mad the Swine” была возвращена на свое первоначальное место в текущем альбоме.


“Queen 1 - это дебютный альбом именно в том виде, который мы всегда мечтали представить вам”. - Брайан Мэй и Роджер Тейлор, 2024

Бокс-сет Queen I, состоящий из 6 CD + 1 LP, содержит 63 трека и 43 совершенно новых микса, в том числе оригинальный альбом, восстановленный в первоначальном виде, интимную аудиозапись Queen в студии, демозаписи, редкие концертные треки и ранее не звучавшие записи с первых концертов Queen выступление в Лондоне, август 1970 года. Песня “Mad the Swine”, отсутствовавшая в релизе 1973 года, была возвращена на свое первоначальное место в альбоме "running order". К релизу прилагается 108-страничная книга с рукописными текстами и памятными вещами.

Бокс-сет представлен в потрясающей коробке из двух частей с раскладывающимся плакатом и четырьмя фотоотпечатками.



Теги товара: Queen, Progressive Rock

Отзывы о товаре Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465258776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Queen I
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Keep Yourself Alive, Doing All Right, Great King Rat, Mad The Swine, My Fairy King, Liar, The Night Comes Down, Modern Times Rock N Roll, Son And Daughter, Jesus, Seven Seas Of Rhye., Keep Yourself Alive, The Night Comes Down, Great King Rat, Jesus, Liar, Keep Yourself Alive (Trident Take 13 - Unused Master), Doing All Right (Trident Take 1 - With Guide Vocal), Great King Rat (De Lane Lea Take 1 - With Guide Vocal), Mad The Swine (Trident Take 3 - With Guide Vocal), My Fairy King (Trident Backin
Развернуть
Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
6 CD
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Культовый дебютный альбом Queen- заново сведенный, отремастерованный и дополненный.

Спустя более полувека с момента своего выхода, одноименный дебютный альбом Queen 1973 года, ставший важной главой в истории группы, был ремикширован и отреставрирован Джастином Ширли-Смитом, Джошуа Джей Макреем и Крисом Фредрикссоном, чтобы звучать так, как группа всегда хотела. Отсутствовавшая в релизе 1973 года песня “Mad the Swine” была возвращена на свое первоначальное место в текущем альбоме.


“Queen 1 - это дебютный альбом именно в том виде, который мы всегда мечтали представить вам”. - Брайан Мэй и Роджер Тейлор, 2024

Бокс-сет Queen I, состоящий из 6 CD + 1 LP, содержит 63 трека и 43 совершенно новых микса, в том числе оригинальный альбом, восстановленный в первоначальном виде, интимную аудиозапись Queen в студии, демозаписи, редкие концертные треки и ранее не звучавшие записи с первых концертов Queen выступление в Лондоне, август 1970 года. Песня “Mad the Swine”, отсутствовавшая в релизе 1973 года, была возвращена на свое первоначальное место в альбоме "running order". К релизу прилагается 108-страничная книга с рукописными текстами и памятными вещами.

Бокс-сет представлен в потрясающей коробке из двух частей с раскладывающимся плакатом и четырьмя фотоотпечатками.


Теги товара: Queen, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Queen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 19990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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