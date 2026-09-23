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Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка

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Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка - фото 1
Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка - фото 2
Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка - фото 3
Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка - фото 4
Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка - фото 5
Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Sepulnation
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка - фото 1
  • Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка - фото 2
  • Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка - фото 3
  • Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка - фото 4
  • Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка - фото 5
  • Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 250 руб. 
Начислим 612 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629855
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Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка
19 250 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538670844]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Sepulnation
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х7
Вес, г.
300

Описание товара Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка

Sepulnation - ремастированные переиздания пяти альбомов группы Sepultura: Against (1998), Nation (2001), Roorback (включает Revolusongs EP) (2003), Dante XXI (2006) и A-Lex (2009). Релиз представлен в подарочном бокс-сете на восьми винилах. Sepultura - бразильская метал-группа, образованная в 1984 году. За всю свою карьеру Sepultura выпустила тринадцать полноформатных альбомов и сменила много музыкальных жанров, среди которых блэк-метал, дэт-метал, трэш-метал, грув-метал и ню-метал. Sepultura сыграла важную роль в становлении бразильского метала и дэт-метала вообще, она является одним из важнейших исполнителей трэш-метала. На сегодняшний день во всём мире продано более одного миллиона копий альбома Arise (он сертифицирован RIAA как платиновый), а два альбома группы - Chaos A.D. и Roots - сертифицированы RIAA как золотые, это означает, что только в США продано более полумиллиона копий каждого. Продажи альбома Beneath the Remains по всему миру составляют 600 000 копий. Общие же продажи составляют более пятнадцати миллионов копий альбомов, что достаточно редко для групп, играющих в экстремальных направлениях, и свидетельствует о коммерческом успехе Sepultura. Название Sepultura в переводе с португальского значит могила и было дано группе Максом Кавалера после того, как он перевёл текст песни Dancing on Your Grave (Танцуя на твоей могиле) группы Mot?rhead. Произношение названия группы можно услышать в песне Born Stubborn.

Отзывы о товаре Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538670844]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Sepulnation
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Описание
Sepulnation - ремастированные переиздания пяти альбомов группы Sepultura: Against (1998), Nation (2001), Roorback (включает Revolusongs EP) (2003), Dante XXI (2006) и A-Lex (2009). Релиз представлен в подарочном бокс-сете на восьми винилах. Sepultura - бразильская метал-группа, образованная в 1984 году. За всю свою карьеру Sepultura выпустила тринадцать полноформатных альбомов и сменила много музыкальных жанров, среди которых блэк-метал, дэт-метал, трэш-метал, грув-метал и ню-метал. Sepultura сыграла важную роль в становлении бразильского метала и дэт-метала вообще, она является одним из важнейших исполнителей трэш-метала. На сегодняшний день во всём мире продано более одного миллиона копий альбома Arise (он сертифицирован RIAA как платиновый), а два альбома группы - Chaos A.D. и Roots - сертифицированы RIAA как золотые, это означает, что только в США продано более полумиллиона копий каждого. Продажи альбома Beneath the Remains по всему миру составляют 600 000 копий. Общие же продажи составляют более пятнадцати миллионов копий альбомов, что достаточно редко для групп, играющих в экстремальных направлениях, и свидетельствует о коммерческом успехе Sepultura. Название Sepultura в переводе с португальского значит могила и было дано группе Максом Кавалера после того, как он перевёл текст песни Dancing on Your Grave (Танцуя на твоей могиле) группы Mot?rhead. Произношение названия группы можно услышать в песне Born Stubborn.
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Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка - стоимость товара 19250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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