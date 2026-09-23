Top.Mail.Ru
Aretha Franklin - A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (Box) (4050538886122) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Aretha Franklin - A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (Box) (4050538886122) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Franklin, Aretha, A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (Box) (4050538886122) - фото 1
Виниловая пластинка Franklin, Aretha, A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (Box) (4050538886122) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Franklin, Aretha, A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (Box) (4050538886122) - фото 1
  • Виниловая пластинка Franklin, Aretha, A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (Box) (4050538886122) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 200 руб. 
Начислим 642 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647024
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Aretha Franklin - A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (Box) (4050538886122) виниловая пластинка
20 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aretha Franklin - A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (Box) (4050538886122) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Aretha Franklin / A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (6LP) - это возможность погрузиться в великолепное музыкальное наследие королевы соула Ареты Франклин. Альбом A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 включает в себя непревзойденные записи Ареты Франклин из периода с 1970 по 1974 годы. Это эпохальное время в карьере певицы, когда она продемонстрировала свою мощную голосовую технику, страстное исполнение и потрясающую музыкальность. Купить виниловую пластинку Aretha Franklin / A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (6LP) - это возможность окунуться в глубины души и насладиться музыкой одной из самых великих певиц в истории. Ее проникновенные исполнения песен, богатые аранжировки и неподражаемый голос создают неповторимую атмосферу и позволяют ощутить всю силу и страсть ее творчества. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Aretha Franklin / A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (6LP) и добавить этот исторический альбом в свою коллекцию. Закажите сейчас и наслаждайтесь великолепной музыкой, которая никогда не перестает восхищать своих слушателей!

Отзывы о товаре Aretha Franklin - A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (Box) (4050538886122) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Купить виниловую пластинку Aretha Franklin / A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (6LP) - это возможность погрузиться в великолепное музыкальное наследие королевы соула Ареты Франклин. Альбом A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 включает в себя непревзойденные записи Ареты Франклин из периода с 1970 по 1974 годы. Это эпохальное время в карьере певицы, когда она продемонстрировала свою мощную голосовую технику, страстное исполнение и потрясающую музыкальность. Купить виниловую пластинку Aretha Franklin / A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (6LP) - это возможность окунуться в глубины души и насладиться музыкой одной из самых великих певиц в истории. Ее проникновенные исполнения песен, богатые аранжировки и неподражаемый голос создают неповторимую атмосферу и позволяют ощутить всю силу и страсть ее творчества. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Aretha Franklin / A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (6LP) и добавить этот исторический альбом в свою коллекцию. Закажите сейчас и наслаждайтесь великолепной музыкой, которая никогда не перестает восхищать своих слушателей!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aretha Franklin - A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (Box) (4050538886122) виниловая пластинка - купить по цене 20200 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...