Luciano Pavarotti - The Lost Concert (Box) (0028948714025) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Luciano Pavarotti - The Lost Concert (Box) (0028948714025) виниловая пластинка
75 минут заново ремастированного музыкального великолепия. Поистине исторический концерт, снятый и записанный в Лланголлене (Северный Уэльс), впервые выпущен на аудио. Концерт 1995 года был приурочен к 40-летию победы Паваротти и его коллег из Модены на Международном фестивале музыки в 1955 году. В подарочном издании на двойном виниле представлена ??программа, полная арий из опер, а также известных неаполитанских песен. В сборник также вошли две записи 1955 года, которые считаются старейшими записями Лучано Паваротти. В 100-страничном издании представлены история концерта, интервью с участниками, ценные и редкие исторические фотографии из архива Лланголлена, биография Паваротти, репродукция оригинальной концертной программы и многое другое. В июле 1955 года 19-летний Лучано Паваротти отправился со своим отцом и хором из Модены в Уэльс, чтобы принять участие в Международном музыкальном фестивале музыки в Лланголлене. Там они с большим отрывом выиграли мужской вокальный конкурс. Этот особенный момент вдохновил Паваротти стать профессиональным певцом. Сорок лет спустя, в 1995 году, он вернулся, чтобы дать специальный концерт в павильоне во время недели фестиваля музыки. Эта запись запечатлела тот исторический концерт. Обращаясь к собравшимся в павильоне зрителям, Паваротти сказал: «40 лет, Боже мой, как будто это было вчера. Я столько всего успел сделать. Когда журналисты спрашивают меня, какой день в моей жизни был особенным, я отвечаю, что это был день, когда я выиграл этот конкурс, потому что я был со всеми своими друзьями».
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