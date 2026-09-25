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Luciano Pavarotti - The Lost Concert (Box) (0028948714025) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Luciano Pavarotti - The Lost Concert (Box) (0028948714025) виниловая пластинка

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Luciano Pavarotti - The Lost Concert (Box) (0028948714025) виниловая пластинка - фото 1
Luciano Pavarotti - The Lost Concert (Box) (0028948714025) виниловая пластинка - фото 2
Luciano Pavarotti - The Lost Concert (Box) (0028948714025) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Luciano Pavarotti
Альбом (сингл)
The Lost Concert
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Luciano Pavarotti - The Lost Concert (Box) (0028948714025) виниловая пластинка - фото 1
  • Luciano Pavarotti - The Lost Concert (Box) (0028948714025) виниловая пластинка - фото 2
  • Luciano Pavarotti - The Lost Concert (Box) (0028948714025) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 700 руб. 
Начислим 542 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729399
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Luciano Pavarotti - The Lost Concert (Box) (0028948714025) виниловая пластинка
18 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948714025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Luciano Pavarotti
Альбом (сингл)
The Lost Concert
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Verdi - Gli Arredi Festivi (Nabucco), Mascagni - Addio Alla Madre (Cavalleria Rusticana), Verdi - Di Quella Pira (Il Trovatore), Mascagni - Intermezzo (Cavalleria Rusticana), Verdi - Ah! La Paterna Mano (Macbeth), Lara - Granada, Verdi - Va', Pensiero (Nabucco), Speech, Puccini - Tra Voi Belle (Manon Lescaut), Puccini - Donna Non Vidi Mai (Manon Lescaut), Rossini - Overture (Semiramide), Leoncavallo - Mattinata, Handel - In Nomine Jesu, Sibella - La Girometta, De Curtis - Non Ti Scordar Di Me, B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Luciano Pavarotti - The Lost Concert (Box) (0028948714025) виниловая пластинка

75 минут заново ремастированного музыкального великолепия. Поистине исторический концерт, снятый и записанный в Лланголлене (Северный Уэльс), впервые выпущен на аудио. Концерт 1995 года был приурочен к 40-летию победы Паваротти и его коллег из Модены на Международном фестивале музыки в 1955 году. В подарочном издании на двойном виниле представлена ??программа, полная арий из опер, а также известных неаполитанских песен. В сборник также вошли две записи 1955 года, которые считаются старейшими записями Лучано Паваротти. В 100-страничном издании представлены история концерта, интервью с участниками, ценные и редкие исторические фотографии из архива Лланголлена, биография Паваротти, репродукция оригинальной концертной программы и многое другое. В июле 1955 года 19-летний Лучано Паваротти отправился со своим отцом и хором из Модены в Уэльс, чтобы принять участие в Международном музыкальном фестивале музыки в Лланголлене. Там они с большим отрывом выиграли мужской вокальный конкурс. Этот особенный момент вдохновил Паваротти стать профессиональным певцом. Сорок лет спустя, в 1995 году, он вернулся, чтобы дать специальный концерт в павильоне во время недели фестиваля музыки. Эта запись запечатлела тот исторический концерт. Обращаясь к собравшимся в павильоне зрителям, Паваротти сказал: «40 лет, Боже мой, как будто это было вчера. Я столько всего успел сделать. Когда журналисты спрашивают меня, какой день в моей жизни был особенным, я отвечаю, что это был день, когда я выиграл этот конкурс, потому что я был со всеми своими друзьями».

Отзывы о товаре Luciano Pavarotti - The Lost Concert (Box) (0028948714025) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948714025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Luciano Pavarotti
Альбом (сингл)
The Lost Concert
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Verdi - Gli Arredi Festivi (Nabucco), Mascagni - Addio Alla Madre (Cavalleria Rusticana), Verdi - Di Quella Pira (Il Trovatore), Mascagni - Intermezzo (Cavalleria Rusticana), Verdi - Ah! La Paterna Mano (Macbeth), Lara - Granada, Verdi - Va', Pensiero (Nabucco), Speech, Puccini - Tra Voi Belle (Manon Lescaut), Puccini - Donna Non Vidi Mai (Manon Lescaut), Rossini - Overture (Semiramide), Leoncavallo - Mattinata, Handel - In Nomine Jesu, Sibella - La Girometta, De Curtis - Non Ti Scordar Di Me, B
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
75 минут заново ремастированного музыкального великолепия. Поистине исторический концерт, снятый и записанный в Лланголлене (Северный Уэльс), впервые выпущен на аудио. Концерт 1995 года был приурочен к 40-летию победы Паваротти и его коллег из Модены на Международном фестивале музыки в 1955 году. В подарочном издании на двойном виниле представлена ??программа, полная арий из опер, а также известных неаполитанских песен. В сборник также вошли две записи 1955 года, которые считаются старейшими записями Лучано Паваротти. В 100-страничном издании представлены история концерта, интервью с участниками, ценные и редкие исторические фотографии из архива Лланголлена, биография Паваротти, репродукция оригинальной концертной программы и многое другое. В июле 1955 года 19-летний Лучано Паваротти отправился со своим отцом и хором из Модены в Уэльс, чтобы принять участие в Международном музыкальном фестивале музыки в Лланголлене. Там они с большим отрывом выиграли мужской вокальный конкурс. Этот особенный момент вдохновил Паваротти стать профессиональным певцом. Сорок лет спустя, в 1995 году, он вернулся, чтобы дать специальный концерт в павильоне во время недели фестиваля музыки. Эта запись запечатлела тот исторический концерт. Обращаясь к собравшимся в павильоне зрителям, Паваротти сказал: «40 лет, Боже мой, как будто это было вчера. Я столько всего успел сделать. Когда журналисты спрашивают меня, какой день в моей жизни был особенным, я отвечаю, что это был день, когда я выиграл этот конкурс, потому что я был со всеми своими друзьями».
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Luciano Pavarotti - The Lost Concert (Box) (0028948714025) виниловая пластинка - стоимость товара 18700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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