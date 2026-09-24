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Владимир Высоцкий - Концерты (White 8Lp Box) (4640004134545) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Высоцкий - Концерты (White 8Lp Box) (4640004134545) виниловая пластинка

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Владимир Высоцкий - Концерты (White 8Lp Box) (4640004134545) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Высоцкий - Концерты (White 8Lp Box) (4640004134545) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Высоцкий - Концерты (White 8Lp Box) (4640004134545) виниловая пластинка - фото 3
Владимир Высоцкий - Концерты (White 8Lp Box) (4640004134545) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерты
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Высоцкий - Концерты (White 8Lp Box) (4640004134545) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Высоцкий - Концерты (White 8Lp Box) (4640004134545) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Высоцкий - Концерты (White 8Lp Box) (4640004134545) виниловая пластинка - фото 3
  • Владимир Высоцкий - Концерты (White 8Lp Box) (4640004134545) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 290 руб. 
Начислим 558 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718222
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Владимир Высоцкий - Концерты (White 8Lp Box) (4640004134545) виниловая пластинка
19 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерты
Жанр
Кантри
Трек-лист
Лекция о международном положении, прочитанная человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим сокамерникам, Дайте собакам мяса, Зарисовка из детства, Баллада о детстве, Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука, Зарисовка о Ленинграде, Письмо к другу, Какой-то вояка заехал в Монако (фрагмент) / Передо мной любой факир - ну просто карлик, Бег иноходца, Антиалкогольная, Что же ты, зараза, бровь себе подбрила, Городской романс, Смотрины, Пародия на плохой детектив, Про Дж
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Высоцкий - Концерты (White 8Lp Box) (4640004134545) виниловая пластинка

К 75-летнему юбилею Владимира Высоцкого компании SoLyd Records и Bomba Music приурочили уникальный коллекционный набор - 6 виниловых альбомов с песнями из наиболее известных и популярных концертов великого барда. Более 150 тщательно отреставрированных песен, выверенных фонограмм дают возможность слушателю почувствовать себя в зрительном зале, полностью окунуться в атмосферу легендарных концертов Высоцкого: в Нью-Йорке и Торонто, в Кельне и московском НИКФИ, в ДК им. Парижской Коммуны и в ДК «Юбилейный». Теплый звук долгоиграющих пластинок позволяет вернуться в виниловые семидесятые и восьмидесятые, когда ничто еще не предвещало появление цифровых носителей. Если Концерт в Нью-Йорке и Концерт в Торонто в свое время выходили мизерным тиражом в США, то другие записи на виниле издаются впервые.



Теги товара: Эстрада, Limited Edition

Отзывы о товаре Владимир Высоцкий - Концерты (White 8Lp Box) (4640004134545) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерты
Жанр
Кантри
Трек-лист
Лекция о международном положении, прочитанная человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим сокамерникам, Дайте собакам мяса, Зарисовка из детства, Баллада о детстве, Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука, Зарисовка о Ленинграде, Письмо к другу, Какой-то вояка заехал в Монако (фрагмент) / Передо мной любой факир - ну просто карлик, Бег иноходца, Антиалкогольная, Что же ты, зараза, бровь себе подбрила, Городской романс, Смотрины, Пародия на плохой детектив, Про Дж
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
К 75-летнему юбилею Владимира Высоцкого компании SoLyd Records и Bomba Music приурочили уникальный коллекционный набор - 6 виниловых альбомов с песнями из наиболее известных и популярных концертов великого барда. Более 150 тщательно отреставрированных песен, выверенных фонограмм дают возможность слушателю почувствовать себя в зрительном зале, полностью окунуться в атмосферу легендарных концертов Высоцкого: в Нью-Йорке и Торонто, в Кельне и московском НИКФИ, в ДК им. Парижской Коммуны и в ДК «Юбилейный». Теплый звук долгоиграющих пластинок позволяет вернуться в виниловые семидесятые и восьмидесятые, когда ничто еще не предвещало появление цифровых носителей. Если Концерт в Нью-Йорке и Концерт в Торонто в свое время выходили мизерным тиражом в США, то другие записи на виниле издаются впервые.


Теги товара: Эстрада, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Владимир Высоцкий - Концерты (White 8Lp Box) (4640004134545) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 19290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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