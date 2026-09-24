Top.Mail.Ru
Kamelot - Ascension (1995-1998) (Box) (Coloured) (4099964154580) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Kamelot - Ascension (1995-1998) (Box) (Coloured) (4099964154580) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Kamelot - Ascension (1995-1998) (Box) (Coloured) (4099964154580) виниловая пластинка - фото 1
Kamelot - Ascension (1995-1998) (Box) (Coloured) (4099964154580) виниловая пластинка - фото 2
Kamelot - Ascension (1995-1998) (Box) (Coloured) (4099964154580) виниловая пластинка - фото 3
Kamelot - Ascension (1995-1998) (Box) (Coloured) (4099964154580) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kamelot
Альбом (сингл)
Ascension
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
picture, лимитированное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kamelot - Ascension (1995-1998) (Box) (Coloured) (4099964154580) виниловая пластинка - фото 1
  • Kamelot - Ascension (1995-1998) (Box) (Coloured) (4099964154580) виниловая пластинка - фото 2
  • Kamelot - Ascension (1995-1998) (Box) (Coloured) (4099964154580) виниловая пластинка - фото 3
  • Kamelot - Ascension (1995-1998) (Box) (Coloured) (4099964154580) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 700 руб. 
Начислим 542 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721406
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Kamelot - Ascension (1995-1998) (Box) (Coloured) (4099964154580) виниловая пластинка
18 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964154580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kamelot
Альбом (сингл)
Ascension
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Eternity, Black Tower, Call Of The Sea, Proud Nomad, Red Sands, One With The Hunted, Fire Within, Warbird, What About Me, Etude Jongleur, The Gleeman, Ascension, Heaven, Rise Again, One Day I'll Win, We Are Not Separate, Birth Of A Hero, Creation, Sin, Song Of Roland, Crossing Two Rivers, Troubled Mind, Providence, Millennium, King's Eyes, Expedition, Where I Reign, Rhydin, Parting Visions, Once A Dream, Irea, Siege
Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kamelot - Ascension (1995-1998) (Box) (Coloured) (4099964154580) виниловая пластинка

5LP — лимитированный тираж винила разных цветов класса люкс с полноцветным 20-страничным буклетом и постером. Американская пауэр-метал группа Kamelot в этом году отметит 30-летие своего дебютного альбома « Eternity », выпустив подарочный бокс-сет из трёх CD и пяти виниловых пластинок, который включает в себя первые три полноформатных альбома группы: « Eternity », « Dominion » и « Si?ge Perilous ». Альбомы были переизданы с новым ремастерингом, а также ранее не издававшимися дополнительными демо-треками « Look Through These King's Eyes », « Millennium » и « Eternal Flame ». Все три альбома не переиздавались уже два десятилетия, и это их первый виниловый релиз.

Отзывы о товаре Kamelot - Ascension (1995-1998) (Box) (Coloured) (4099964154580) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964154580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kamelot
Альбом (сингл)
Ascension
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Eternity, Black Tower, Call Of The Sea, Proud Nomad, Red Sands, One With The Hunted, Fire Within, Warbird, What About Me, Etude Jongleur, The Gleeman, Ascension, Heaven, Rise Again, One Day I'll Win, We Are Not Separate, Birth Of A Hero, Creation, Sin, Song Of Roland, Crossing Two Rivers, Troubled Mind, Providence, Millennium, King's Eyes, Expedition, Where I Reign, Rhydin, Parting Visions, Once A Dream, Irea, Siege
Версия издания
picture, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
5LP — лимитированный тираж винила разных цветов класса люкс с полноцветным 20-страничным буклетом и постером. Американская пауэр-метал группа Kamelot в этом году отметит 30-летие своего дебютного альбома « Eternity », выпустив подарочный бокс-сет из трёх CD и пяти виниловых пластинок, который включает в себя первые три полноформатных альбома группы: « Eternity », « Dominion » и « Si?ge Perilous ». Альбомы были переизданы с новым ремастерингом, а также ранее не издававшимися дополнительными демо-треками « Look Through These King's Eyes », « Millennium » и « Eternal Flame ». Все три альбома не переиздавались уже два десятилетия, и это их первый виниловый релиз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kamelot - Ascension (1995-1998) (Box) (Coloured) (4099964154580) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 18700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...