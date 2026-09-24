Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered White Vinyl) (4680068804749) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered White Vinyl) (4680068804749) виниловая пластинка
Коллекционное издание Лучших номерных альбомов группы Наутилус Помпилиус. Лимитированный номерной Бокс-Сет состоящий из 6-ти топовых альбомов группы Наутилус Помпилиус. Альбомы выпущены на белом виниле. Исполнитель: Nautilus Pompilius (Наутилус Помпилиус) Советская и российская рок-группа, одна из известных во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов. Основана в Свердловске в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Дебютный альбом «Переезд» был записан в 1983 году. Состав коллектива неоднократно менялся. Изменениям подвергался также и музыкальный стиль группы. Так, в начальном периоде «Наутилус» играл хард-рок, а во время популярности коллектива в середине 1980-х годов основным жанром являлась новая волна; также творчество группы пересекается со многими направлениями рок-музыки — альтернативный рок, постпанк, готик-рок, арт-рок, симфо-рок, глэм-рок, инди-рок, фолк-рок. К наиболее известным песням данной группы относятся такие композиции, как «Скованные одной цепью», «Титаник», «Взгляд с экрана», «Прогулки по воде», «Крылья», «Я хочу быть с тобой» и «Последнее письмо». 5 июня 1997 года после концерта в ГЦКЗ «Россия», получившего название «Последнее плавание», и прощального гастрольного тура по стране группа официально прекратила своё существование. Последними альбомами коллектива стали «Яблокитай» и «Атлантида».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Наутилус Помпилиус
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 900 руб. 29 300 руб.4725 руб. в СплитEric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums (Box) (0093624...
-
В наличииЦена 18 930 руб.4733 руб. в СплитSepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050...
-
В наличииЦена 19 170 руб.4793 руб. в СплитEpica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (406562...
-
В наличииЦена 19 290 руб.4823 руб. в СплитВладимир Высоцкий - Концерты (White 8Lp Box) (4640004134545) вин...
-
В наличииЦена 19 360 руб.4840 руб. в СплитDream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured...
-
В наличииЦена 19 750 руб.4938 руб. в СплитНаутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered...
-
В наличииЦена 19 860 руб.4965 руб. в СплитOndekoza - Dotou Banri (Audiophile One-Step Pressing) (489352433...
-
В наличииЦена 19 860 руб.4965 руб. в СплитAretha Franklin - A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (Box) (405...
-
В наличииЦена 19 860 руб.4965 руб. в СплитBill Evans - Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recor...
-
В наличииЦена 19 970 руб.4993 руб. в СплитThe Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216)...
-
В наличииЦена 19 990 руб. 45 990 руб.4998 руб. в СплитQueen - Queen I (Deluxe) (0602465258776) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитSevendust - Seven Of Sevendust (Albums 2005-2015) (Box) (4050538...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Наутилус Помпилиус
Отзывы о товаре Наутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered White Vinyl) (4680068804749) виниловая пластинка