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The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка

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The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка - фото 1
The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка - фото 2
The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка - фото 3
The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка - фото 4
The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка - фото 5
The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка - фото 6
The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Darkness
Альбом (сингл)
PERMISSION TO LAND
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка - фото 1
  • The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка - фото 2
  • The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка - фото 3
  • The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка - фото 4
  • The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка - фото 5
  • The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка - фото 6
  • The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 320 руб. 
Начислим 646 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643055
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка
20 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[5054197570216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Darkness
Альбом (сингл)
PERMISSION TO LAND
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка

Permission to Land — дебютный студийный альбом британской глэм-рок -группы The Darkness выпущенный 7 июля 2003 года в Великобритании и 16 сентября 2003 года в США.

Отзывы о товаре The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[5054197570216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Darkness
Альбом (сингл)
PERMISSION TO LAND
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Permission to Land — дебютный студийный альбом британской глэм-рок -группы The Darkness выпущенный 7 июля 2003 года в Великобритании и 16 сентября 2003 года в США.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 20320 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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