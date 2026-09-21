Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow
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Характеристики
Описание товара Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow
**Смартфон POCO X7 Pro 5G 8+256Gb жёлтый (MZB0J37RU)** Откройте для себя новые горизонты с POCO X7 Pro 5G — смартфоном, который сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн. **Основные характеристики:** * Процессор MediaTek Dimensity 8400-Ultra обеспечивает высокую производительность для любых задач. * 8 ГБ оперативной памяти гарантируют плавную работу приложений и многозадачность. * 256 ГБ встроенной памяти позволяют хранить большое количество файлов, фотографий и видео. * Поддержка двух SIM-карт для удобства общения и работы. * Технология AMOLED и диагональ 6,67 дюйма создают яркое и насыщенное изображение с разрешением 2712 x 1220 пикселей. * Частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавность отображения динамичных сцен. * Ёмкий аккумулятор на 6000 мАч гарантирует длительное время работы без подзарядки. * Поддержка быстрой зарядки для экономии времени. **Дополнительные возможности:** * Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 6.0, NFC для бесконтактных платежей и обмена данными. * Класс защиты IP68, что делает смартфон устойчивым к пыли и воде. * Сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных. * Две тыловые камеры для качественных снимков и видео. POCO X7 Pro 5G выполнен в ярком жёлтом цвете и имеет стильный пластиковый корпус. Этот смартфон станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни и откроет новые возможности для развлечений и работы.
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