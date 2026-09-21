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Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow купить с доставкой в Москве
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Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow

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Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow - фото 1
Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow - фото 2
Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow - фото 3
Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow - фото 4
Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow - фото 5
Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow - фото 6
Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow - фото 7
Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow - фото 8
Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Poco X7 Pro
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2712x1220
Процессор
MediaTek Dimensity 8400 Ultra
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow - фото 1
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow - фото 2
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow - фото 3
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow - фото 4
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow - фото 5
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow - фото 6
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow - фото 7
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow - фото 8
  • Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
30 820 руб.  47 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693295
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Характеристики

Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Poco X7 Pro
Цвет
желтый
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 8400 Ultra
Частота процессора, МГц
3250
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow

**Смартфон POCO X7 Pro 5G 8+256Gb жёлтый (MZB0J37RU)** Откройте для себя новые горизонты с POCO X7 Pro 5G — смартфоном, который сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн. **Основные характеристики:** * Процессор MediaTek Dimensity 8400-Ultra обеспечивает высокую производительность для любых задач. * 8 ГБ оперативной памяти гарантируют плавную работу приложений и многозадачность. * 256 ГБ встроенной памяти позволяют хранить большое количество файлов, фотографий и видео. * Поддержка двух SIM-карт для удобства общения и работы. * Технология AMOLED и диагональ 6,67 дюйма создают яркое и насыщенное изображение с разрешением 2712 x 1220 пикселей. * Частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавность отображения динамичных сцен. * Ёмкий аккумулятор на 6000 мАч гарантирует длительное время работы без подзарядки. * Поддержка быстрой зарядки для экономии времени. **Дополнительные возможности:** * Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 6.0, NFC для бесконтактных платежей и обмена данными. * Класс защиты IP68, что делает смартфон устойчивым к пыли и воде. * Сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных. * Две тыловые камеры для качественных снимков и видео. POCO X7 Pro 5G выполнен в ярком жёлтом цвете и имеет стильный пластиковый корпус. Этот смартфон станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни и откроет новые возможности для развлечений и работы.

Отзывы о товаре Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Yellow




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Характеристики
Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Poco X7 Pro
Цвет
желтый
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 8400 Ultra
Частота процессора, МГц
3250
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон POCO X7 Pro 5G 8+256Gb жёлтый (MZB0J37RU)** Откройте для себя новые горизонты с POCO X7 Pro 5G — смартфоном, который сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн. **Основные характеристики:** * Процессор MediaTek Dimensity 8400-Ultra обеспечивает высокую производительность для любых задач. * 8 ГБ оперативной памяти гарантируют плавную работу приложений и многозадачность. * 256 ГБ встроенной памяти позволяют хранить большое количество файлов, фотографий и видео. * Поддержка двух SIM-карт для удобства общения и работы. * Технология AMOLED и диагональ 6,67 дюйма создают яркое и насыщенное изображение с разрешением 2712 x 1220 пикселей. * Частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавность отображения динамичных сцен. * Ёмкий аккумулятор на 6000 мАч гарантирует длительное время работы без подзарядки. * Поддержка быстрой зарядки для экономии времени. **Дополнительные возможности:** * Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 6.0, NFC для бесконтактных платежей и обмена данными. * Класс защиты IP68, что делает смартфон устойчивым к пыли и воде. * Сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных. * Две тыловые камеры для качественных снимков и видео. POCO X7 Pro 5G выполнен в ярком жёлтом цвете и имеет стильный пластиковый корпус. Этот смартфон станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни и откроет новые возможности для развлечений и работы.
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