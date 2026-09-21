Кофеварка эспрессо PCM 1527E Adore Crema Серый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварки рожковые
Мощность
850 Вт
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
есть
Цвет
серый
Управление
электронное
Подогрев чашек
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693225
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварки рожковые
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Мощность
850 Вт
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
индикатор включения, съемный лоток для сбора капель
Цвет
серый
Управление
электронное
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х26
Вес, кг.
4.5
Описание товара Кофеварка эспрессо PCM 1527E Adore Crema Серый
Независимо от страны и национальности, такой ароматный и вдохновляющий напиток как кофе любит каждый человек. За многовековую историю существования этого чудо- напитка появились и усовершенствовались не только его вкусовые качества, но и приборы, благодаря которым мы можем порадовать себя этим напитком в любое время. Такой моделью является Polaris Adore Crema PCM 1527AE. Кофеварка PCM 1527AE имеет изысканный дизайн, который сочетается с уникальными техническими характеристиками. Ряд всех возможностей этой кофеварки порадует каждого потребителя, который ценит комфорт во всем.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофеварки рожковые
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Мощность
850 Вт
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
индикатор включения, съемный лоток для сбора капель
Цвет
серый
Управление
электронное
Давление, Бар
15
Развернуть
Подогрев чашек
да
Страна производитель
Китай
Независимо от страны и национальности, такой ароматный и вдохновляющий напиток как кофе любит каждый человек. За многовековую историю существования этого чудо- напитка появились и усовершенствовались не только его вкусовые качества, но и приборы, благодаря которым мы можем порадовать себя этим напитком в любое время. Такой моделью является Polaris Adore Crema PCM 1527AE. Кофеварка PCM 1527AE имеет изысканный дизайн, который сочетается с уникальными техническими характеристиками. Ряд всех возможностей этой кофеварки порадует каждого потребителя, который ценит комфорт во всем.
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