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Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black купить с доставкой в Москве
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Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black

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Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black - фото 1
Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black - фото 2
Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black - фото 3
Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black - фото 4
Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black - фото 5
Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black - фото 6
Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black - фото 7
Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook B1
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black - фото 1
  • Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black - фото 2
  • Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black - фото 3
  • Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black - фото 4
  • Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black - фото 5
  • Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black - фото 6
  • Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black - фото 7
  • Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693086
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B1
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
WVA
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Версия Bluetooth
v6.0
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black

Для кого и под какие задачи

ASUS B1402CBA - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на офисных работников, менеджеров и специалистов, которым важна надежность и комфортная работа с документами. Компактный корпус и достаточная производительность делают его отличным выбором для работы в офисе, командировок и домашнего использования. Модель оптимальна для работы с офисными приложениями, браузером, почтой и базовыми задачами по обработке изображений.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука - процессор Intel Core i3-1215U 12-го поколения с 6 ядрами (2 производительных и 4 энергоэффективных), поддерживающий до 8 потоков. Встроенная графика Intel UHD Graphics обеспечивает достаточную производительность для офисных задач, работы с браузером и просмотра медиаконтента. Такая конфигурация позволяет комфортно работать в многозадачном режиме с несколькими офисными приложениями одновременно, хотя и не предназначена для ресурсоемких игр или профессиональной обработки видео.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, снижая нагрузку на глаза при работе в ярко освещенных помещениях. Экран демонстрирует достаточную яркость для комфортной работы в помещении и неплохую цветопередачу для повседневных задач.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR4, что достаточно для большинства офисных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества данных может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом деловом стиле с качественными материалами, обеспечивающими достаточную жесткость конструкции. Вес около 1.6 кг и толщина менее 20 мм делают ноутбук достаточно мобильным для ежедневных перемещений между домом и офисом. Система охлаждения оптимизирована для офисных нагрузок и работает тихо в большинстве сценариев использования. Батарея обеспечивает до 6-8 часов автономной работы при обычных офисных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой делает работу комфортной даже при слабом освещении. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет расширенные функции безопасности и управления, важные для бизнес-пользователей.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что объем накопителя в 256 ГБ может быстро заполниться, особенно если планируется хранить много документов и медиафайлов. Встроенная графика подходит только для базовых задач, поэтому любителям игр или работы с графикой стоит присмотреться к моделям с дискретной видеокартой. Ноутбук оптимален для тех, кто ищет надежное устройство для работы с документами, презентациями и веб-серфинга, ценит мобильность и качественную сборку, но не нуждается в высокой производительности для специализированных задач.

Отзывы о товаре Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B1
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
WVA
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Версия Bluetooth
v6.0
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

ASUS B1402CBA - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на офисных работников, менеджеров и специалистов, которым важна надежность и комфортная работа с документами. Компактный корпус и достаточная производительность делают его отличным выбором для работы в офисе, командировок и домашнего использования. Модель оптимальна для работы с офисными приложениями, браузером, почтой и базовыми задачами по обработке изображений.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука - процессор Intel Core i3-1215U 12-го поколения с 6 ядрами (2 производительных и 4 энергоэффективных), поддерживающий до 8 потоков. Встроенная графика Intel UHD Graphics обеспечивает достаточную производительность для офисных задач, работы с браузером и просмотра медиаконтента. Такая конфигурация позволяет комфортно работать в многозадачном режиме с несколькими офисными приложениями одновременно, хотя и не предназначена для ресурсоемких игр или профессиональной обработки видео.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, снижая нагрузку на глаза при работе в ярко освещенных помещениях. Экран демонстрирует достаточную яркость для комфортной работы в помещении и неплохую цветопередачу для повседневных задач.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR4, что достаточно для большинства офисных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества данных может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом деловом стиле с качественными материалами, обеспечивающими достаточную жесткость конструкции. Вес около 1.6 кг и толщина менее 20 мм делают ноутбук достаточно мобильным для ежедневных перемещений между домом и офисом. Система охлаждения оптимизирована для офисных нагрузок и работает тихо в большинстве сценариев использования. Батарея обеспечивает до 6-8 часов автономной работы при обычных офисных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой делает работу комфортной даже при слабом освещении. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет расширенные функции безопасности и управления, важные для бизнес-пользователей.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что объем накопителя в 256 ГБ может быстро заполниться, особенно если планируется хранить много документов и медиафайлов. Встроенная графика подходит только для базовых задач, поэтому любителям игр или работы с графикой стоит присмотреться к моделям с дискретной видеокартой. Ноутбук оптимален для тех, кто ищет надежное устройство для работы с документами, презентациями и веб-серфинга, ценит мобильность и качественную сборку, но не нуждается в высокой производительности для специализированных задач.

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