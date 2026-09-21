Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбу Asus B1402CBA-EB4232 (90NX05V1-M04UR0) Black
Для кого и под какие задачи
ASUS B1402CBA - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на офисных работников, менеджеров и специалистов, которым важна надежность и комфортная работа с документами. Компактный корпус и достаточная производительность делают его отличным выбором для работы в офисе, командировок и домашнего использования. Модель оптимальна для работы с офисными приложениями, браузером, почтой и базовыми задачами по обработке изображений.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука - процессор Intel Core i3-1215U 12-го поколения с 6 ядрами (2 производительных и 4 энергоэффективных), поддерживающий до 8 потоков. Встроенная графика Intel UHD Graphics обеспечивает достаточную производительность для офисных задач, работы с браузером и просмотра медиаконтента. Такая конфигурация позволяет комфортно работать в многозадачном режиме с несколькими офисными приложениями одновременно, хотя и не предназначена для ресурсоемких игр или профессиональной обработки видео.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, снижая нагрузку на глаза при работе в ярко освещенных помещениях. Экран демонстрирует достаточную яркость для комфортной работы в помещении и неплохую цветопередачу для повседневных задач.
Память, накопители и расширение
Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR4, что достаточно для большинства офисных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества данных может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в строгом деловом стиле с качественными материалами, обеспечивающими достаточную жесткость конструкции. Вес около 1.6 кг и толщина менее 20 мм делают ноутбук достаточно мобильным для ежедневных перемещений между домом и офисом. Система охлаждения оптимизирована для офисных нагрузок и работает тихо в большинстве сценариев использования. Батарея обеспечивает до 6-8 часов автономной работы при обычных офисных задачах.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Набор портов включает USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой делает работу комфортной даже при слабом освещении. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет расширенные функции безопасности и управления, важные для бизнес-пользователей.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением стоит учесть, что объем накопителя в 256 ГБ может быстро заполниться, особенно если планируется хранить много документов и медиафайлов. Встроенная графика подходит только для базовых задач, поэтому любителям игр или работы с графикой стоит присмотреться к моделям с дискретной видеокартой. Ноутбук оптимален для тех, кто ищет надежное устройство для работы с документами, презентациями и веб-серфинга, ценит мобильность и качественную сборку, но не нуждается в высокой производительности для специализированных задач.
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Для кого и под какие задачи
ASUS B1402CBA - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на офисных работников, менеджеров и специалистов, которым важна надежность и комфортная работа с документами. Компактный корпус и достаточная производительность делают его отличным выбором для работы в офисе, командировок и домашнего использования. Модель оптимальна для работы с офисными приложениями, браузером, почтой и базовыми задачами по обработке изображений.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука - процессор Intel Core i3-1215U 12-го поколения с 6 ядрами (2 производительных и 4 энергоэффективных), поддерживающий до 8 потоков. Встроенная графика Intel UHD Graphics обеспечивает достаточную производительность для офисных задач, работы с браузером и просмотра медиаконтента. Такая конфигурация позволяет комфортно работать в многозадачном режиме с несколькими офисными приложениями одновременно, хотя и не предназначена для ресурсоемких игр или профессиональной обработки видео.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, снижая нагрузку на глаза при работе в ярко освещенных помещениях. Экран демонстрирует достаточную яркость для комфортной работы в помещении и неплохую цветопередачу для повседневных задач.
Память, накопители и расширение
Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR4, что достаточно для большинства офисных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества данных может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в строгом деловом стиле с качественными материалами, обеспечивающими достаточную жесткость конструкции. Вес около 1.6 кг и толщина менее 20 мм делают ноутбук достаточно мобильным для ежедневных перемещений между домом и офисом. Система охлаждения оптимизирована для офисных нагрузок и работает тихо в большинстве сценариев использования. Батарея обеспечивает до 6-8 часов автономной работы при обычных офисных задачах.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Набор портов включает USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой делает работу комфортной даже при слабом освещении. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет расширенные функции безопасности и управления, важные для бизнес-пользователей.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением стоит учесть, что объем накопителя в 256 ГБ может быстро заполниться, особенно если планируется хранить много документов и медиафайлов. Встроенная графика подходит только для базовых задач, поэтому любителям игр или работы с графикой стоит присмотреться к моделям с дискретной видеокартой. Ноутбук оптимален для тех, кто ищет надежное устройство для работы с документами, презентациями и веб-серфинга, ценит мобильность и качественную сборку, но не нуждается в высокой производительности для специализированных задач.
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