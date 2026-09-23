Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029)
Ноутбук iRU - это современное и надежное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. В стильном черном корпусе скрываются мощные спецификации, которые обеспечат вам комфортное использование в любых условиях. Одной из ключевых особенностей данного ноутбука является его экран с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей. IPS-матрица гарантирует яркие и сочные цвета, а частота обновления экрана в 60 Гц обеспечивает плавное изображение без задержек. В сердце ноутбука установлен процессор серии Intel Core i5 от производителя Intel, что в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти типа DDR5 позволяет справляться с многозадачностью и выполнять ресурсоемкие приложения. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 256 ГБ, который гарантирует быстрый доступ к файлам и моментальную загрузку системы. Графический контроллер Intel UHD Graphics обеспечивает достойное качество графики, что будет полезно при просмотре видео или при решении повседневных задач. Вес устройства составляет 2,2 кг, что делает его достаточно мобильным для переноски. Ноутбук также оснащен встроенным кард-ридером, что упрощает работу с различными типами карт памяти. Операционная система DOS предоставляет пользователям гибкость в выборе необходимого программного обеспечения. Этот ноутбук iRU станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и производительное устройство в привлекательной ценовой категории.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148029)