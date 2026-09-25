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Ноутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15109-R5-16G512G-WP) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15109-R5-16G512G-WP)

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Ноутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15109-R5-16G512G-WP) - фото 1
Ноутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15109-R5-16G512G-WP) - фото 2
Ноутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15109-R5-16G512G-WP) - фото 3
Ноутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15109-R5-16G512G-WP) - фото 4
Ноутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15109-R5-16G512G-WP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
CBR LP
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15109-R5-16G512G-WP) - фото 1
  • Ноутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15109-R5-16G512G-WP) - фото 2
  • Ноутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15109-R5-16G512G-WP) - фото 3
  • Ноутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15109-R5-16G512G-WP) - фото 4
  • Ноутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15109-R5-16G512G-WP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 150 руб. 
Начислим 755 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736048
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15109-R5-16G512G-WP)
47 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CBR LP
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
4250
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
1.8

Описание товара Ноутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15109-R5-16G512G-WP)

CBR представляет ноутбук в элегантном сером цвете — универсальное решение для учёбы, работы и развлечений. Большой 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920x1080 порадует яркой картинкой и широкими углами обзора. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавную работу интерфейса и комфортный просмотр видео. В сердце ноутбука — 6-ядерный AMD Ryzen 5 с тактовой частотой 2,3 ГГц: запускайте современные приложения, обрабатывайте фото, переключайтесь между задачами без задержек. Объём оперативной памяти 8 Гб на базе DDR4 подходит для многозадачности и стабильной работы Windows 11 Pro, установленной прямо «из коробки».

Отзывы о товаре Ноутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15109-R5-16G512G-WP)




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CBR LP
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
4250
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
CBR представляет ноутбук в элегантном сером цвете — универсальное решение для учёбы, работы и развлечений. Большой 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920x1080 порадует яркой картинкой и широкими углами обзора. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавную работу интерфейса и комфортный просмотр видео. В сердце ноутбука — 6-ядерный AMD Ryzen 5 с тактовой частотой 2,3 ГГц: запускайте современные приложения, обрабатывайте фото, переключайтесь между задачами без задержек. Объём оперативной памяти 8 Гб на базе DDR4 подходит для многозадачности и стабильной работы Windows 11 Pro, установленной прямо «из коробки».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro (CBR-LP-15109-R5-16G512G-WP) - по цене 47150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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