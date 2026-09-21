Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09)
Для кого и под какие задачи
Ноутбук Digma Pro Breve создан для продуктивной работы с документами, презентациями и повседневных задач. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти он отлично справляется с многозадачностью в офисных приложениях, браузере и легких креативных программах. Модель подойдет студентам, офисным работникам и тем, кто ищет надежный рабочий инструмент по разумной цене.
Процессор, видеокарта и производительность
Установленный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает хорошую производительность в повседневных задачах благодаря современной архитектуре Zen 3+. Встроенная графика AMD Radeon позволяет комфортно работать с офисными программами, просматривать видео и запускать казуальные игры. Связка достаточно энергоэффективна и не требует сложной системы охлаждения.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица предлагает комфортную цветопередачу для работы с документами и веб-серфинга, а также подходит для просмотра фильмов и образовательного контента.
Память, накопители и расширение
Объем оперативной памяти в 16 ГБ позволяет держать открытыми множество вкладок браузера и несколько офисных приложений одновременно. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в серебристом цвете и отличается деловым дизайном. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора без лишнего шума. Ноутбук достаточно мобилен для ежедневного использования в офисе или учебном заведении, а также периодической работы из дома или кафе.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает расширенные возможности для работы в корпоративной среде. Поддержка современных стандартов Wi-Fi позволяет быстро подключаться к беспроводным сетям, а Bluetooth пригодится для работы с беспроводными аксессуарами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет надежное устройство для работы с документами, веб-серфинга и базового медиапотребления. Если же планируется работа с видеомонтажом или регулярные игровые сессии, стоит присмотреться к моделям с дискретной графикой.
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Для кого и под какие задачи
Ноутбук Digma Pro Breve создан для продуктивной работы с документами, презентациями и повседневных задач. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти он отлично справляется с многозадачностью в офисных приложениях, браузере и легких креативных программах. Модель подойдет студентам, офисным работникам и тем, кто ищет надежный рабочий инструмент по разумной цене.
Процессор, видеокарта и производительность
Установленный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает хорошую производительность в повседневных задачах благодаря современной архитектуре Zen 3+. Встроенная графика AMD Radeon позволяет комфортно работать с офисными программами, просматривать видео и запускать казуальные игры. Связка достаточно энергоэффективна и не требует сложной системы охлаждения.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица предлагает комфортную цветопередачу для работы с документами и веб-серфинга, а также подходит для просмотра фильмов и образовательного контента.
Память, накопители и расширение
Объем оперативной памяти в 16 ГБ позволяет держать открытыми множество вкладок браузера и несколько офисных приложений одновременно. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в серебристом цвете и отличается деловым дизайном. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора без лишнего шума. Ноутбук достаточно мобилен для ежедневного использования в офисе или учебном заведении, а также периодической работы из дома или кафе.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает расширенные возможности для работы в корпоративной среде. Поддержка современных стандартов Wi-Fi позволяет быстро подключаться к беспроводным сетям, а Bluetooth пригодится для работы с беспроводными аксессуарами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет надежное устройство для работы с документами, веб-серфинга и базового медиапотребления. Если же планируется работа с видеомонтажом или регулярные игровые сессии, стоит присмотреться к моделям с дискретной графикой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09)