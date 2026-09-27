Тостер Leonord LE-1901/1 RETRO
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
815
Цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
функция разморозки, функция разогрева, широкие слоты (120х120х38 мм)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб.
В наличии
Код товара: 693006
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
815
Цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
функция разморозки, функция разогрева, широкие слоты (120х120х38 мм)
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, поддон для крошек, решетка для булочек, инструкция, упаковка
Габариты
330x 198x 233 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х20
Вес, кг.
2.1
Описание товара Тостер Leonord LE-1901/1 RETRO
Элегантный бежевый тостер в ретро-стиле 50-х годов. Оснащен двумя отсеками с автоматическим центрированием ломтиков для защиты от подгорания. Имеет 6 ступеней регулировки обжаривания, функции разогрева и деликатной разморозки. Механические кнопки снабжены яркой диодной подсветкой. Съемный лоток собирает крошки.
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Теги товара: на 2 тоста
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Бренд
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
815
Цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
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Функции особенности
функция разморозки, функция разогрева, широкие слоты (120х120х38 мм)
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, поддон для крошек, решетка для булочек, инструкция, упаковка
Габариты
330x 198x 233 мм
Страна производитель
Китай
Элегантный бежевый тостер в ретро-стиле 50-х годов. Оснащен двумя отсеками с автоматическим центрированием ломтиков для защиты от подгорания. Имеет 6 ступеней регулировки обжаривания, функции разогрева и деликатной разморозки. Механические кнопки снабжены яркой диодной подсветкой. Съемный лоток собирает крошки.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Тостер Leonord LE-1901/1 RETRO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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