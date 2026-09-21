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Кофеварка рожковая Leonord LE-1752 купить с доставкой в Москве
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Кофеварка рожковая Leonord LE-1752

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Кофеварка рожковая Leonord LE-1752 - фото 1
Кофеварка рожковая Leonord LE-1752 - фото 2
Кофеварка рожковая Leonord LE-1752 - фото 3
Кофеварка рожковая Leonord LE-1752 - фото 4
Кофеварка рожковая Leonord LE-1752 - фото 5
Кофеварка рожковая Leonord LE-1752 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рожковые кофеварки
  • Кофеварка рожковая Leonord LE-1752 - фото 1
  • Кофеварка рожковая Leonord LE-1752 - фото 2
  • Кофеварка рожковая Leonord LE-1752 - фото 3
  • Кофеварка рожковая Leonord LE-1752 - фото 4
  • Кофеварка рожковая Leonord LE-1752 - фото 5
  • Кофеварка рожковая Leonord LE-1752 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692962
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Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Рожковые кофеварки
Размеры в упаковке, см
37х33х19
Вес, кг.
4

Описание товара Кофеварка рожковая Leonord LE-1752

Кофеварка Leonord LE-1752 — это превосходное решение для тех, кто ценит качественный кофе и хочет наслаждаться им в домашних условиях. С мощностью от 1150 до 1360 Вт, это устройство обеспечивает быстрое и эффективное заваривание, позволяя вам легко готовить ароматный эспрессо, капучино или латте. Металлический корпус придает кофеварке не только стильный и современный вид, но и гарантирует её долговечность, что делает её отличным выбором для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Leonord LE-1752




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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Рожковые кофеварки
Описание
Кофеварка Leonord LE-1752 — это превосходное решение для тех, кто ценит качественный кофе и хочет наслаждаться им в домашних условиях. С мощностью от 1150 до 1360 Вт, это устройство обеспечивает быстрое и эффективное заваривание, позволяя вам легко готовить ароматный эспрессо, капучино или латте. Металлический корпус придает кофеварке не только стильный и современный вид, но и гарантирует её долговечность, что делает её отличным выбором для ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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