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Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт

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Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт - фото 1
Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт - фото 2
Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт - фото 3
Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт - фото 4
Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт - фото 5
Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт - фото 6
Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт - фото 7
Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
5
  • Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт - фото 1
  • Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт - фото 2
  • Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт - фото 3
  • Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт - фото 4
  • Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт - фото 5
  • Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт - фото 6
  • Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт - фото 7
  • Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 302 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692936
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, мерная чаша-стакан с крышкой (600 мл), измельчитель (500 мл), венчик (нержавеющая сталь), насадка для пюре, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
5
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х14
Вес, кг.
2.1

Описание товара Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт

Изделия продукции торговой марки LEONORD разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия этой фирмы. Погружной блендер Leonord LE-1743 предназначен для измельчения продуктов, приготовления коктейлей и пюре. Прост в использовании, благодаря чему не требует специальных навыков. Части устройства легко чистятся, что экономит время и силы. Современный дизайн блендера украсит любой интерьер. Интуитивно понятная настройка регулятора скорости. Корпус из нержавеющей стали.

Отзывы о товаре Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт




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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, мерная чаша-стакан с крышкой (600 мл), измельчитель (500 мл), венчик (нержавеющая сталь), насадка для пюре, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
5
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Описание
Изделия продукции торговой марки LEONORD разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия этой фирмы. Погружной блендер Leonord LE-1743 предназначен для измельчения продуктов, приготовления коктейлей и пюре. Прост в использовании, благодаря чему не требует специальных навыков. Части устройства легко чистятся, что экономит время и силы. Современный дизайн блендера украсит любой интерьер. Интуитивно понятная настройка регулятора скорости. Корпус из нержавеющей стали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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