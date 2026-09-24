Charles Mingus - East Coasting (Analogue) (5060149621974) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 692690
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Charles Mingus - East Coasting (Analogue) (5060149621974) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Charles Mingus / East Coasting (1LP) — это настоящее произведение искусства, которое погружает слушателя в уникальный мир джазовой импровизации и эмоциональной глубины. Этот альбом является ярким примером музыкальной гениальности Mingus, его способности сочетать нестандартные мелодии с богатой ритмической структурой. Для любителей джаза и коллекционеров эта пластинка станет настоящей находкой. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и окунуться в невероятный музыкальный опыт от Charles Mingus.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Виниловая пластинка Charles Mingus / East Coasting (1LP) — это настоящее произведение искусства, которое погружает слушателя в уникальный мир джазовой импровизации и эмоциональной глубины. Этот альбом является ярким примером музыкальной гениальности Mingus, его способности сочетать нестандартные мелодии с богатой ритмической структурой. Для любителей джаза и коллекционеров эта пластинка станет настоящей находкой. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и окунуться в невероятный музыкальный опыт от Charles Mingus.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Charles Mingus - East Coasting (Analogue) (5060149621974) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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