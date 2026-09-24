Peter Frampton - Frampton (Analogue) (0680270758100) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб.
В наличии
Код товара: 692651
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peter Frampton - Frampton (Analogue) (0680270758100) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Peter Frampton / Frampton (1LP) — это культовое издание, запечатлевшее выдающиеся моменты творчества знаменитого гитариста и вокалиста. Этот альбом стал настоящим хитом своего времени и продолжает вдохновлять новое поколение слушателей. Его неповторимое звучание и мастерство исполнения делают эту пластинку важным элементом любой музыкальной коллекции. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться музыкой, которая оставила неизгладимый след в истории рок-музыки!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Виниловая пластинка Peter Frampton / Frampton (1LP) — это культовое издание, запечатлевшее выдающиеся моменты творчества знаменитого гитариста и вокалиста. Этот альбом стал настоящим хитом своего времени и продолжает вдохновлять новое поколение слушателей. Его неповторимое звучание и мастерство исполнения делают эту пластинку важным элементом любой музыкальной коллекции. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться музыкой, которая оставила неизгладимый след в истории рок-музыки!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Peter Frampton - Frampton (Analogue) (0680270758100) виниловая пластинка - по цене 6520 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Peter Frampton - Frampton (Analogue) (0680270758100) виниловая пластинка