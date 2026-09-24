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Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка

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Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка - фото 1
Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка - фото 2
Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка - фото 3
Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка - фото 4
Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка - фото 5
Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка - фото 6
Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка - фото 7
Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка - фото 8
Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Metamorpheus
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка - фото 1
  • Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка - фото 2
  • Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка - фото 3
  • Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка - фото 4
  • Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка - фото 5
  • Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка - фото 6
  • Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка - фото 7
  • Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка - фото 8
  • Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692639
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Insideoutmusic
Barcode
[0198028338110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Metamorpheus
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
The Pool Of Memory And The Pool Of Forgetfulness, To Earth Like Rain, Song To Nature, One Real Flower, The Dancing Ground, That Vast Life Eurydice Taken, Charons Call, Peace, Under The World - Orpheus Looks Back, The Broken Lyre, Severance, Elegy, Return To The Realm Of Eternal Re al, Lyra
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка

«Metamorpheus», первоначально выпущенный в 2005 году, рассказывает об Орфее и его путешествии в подземный мир. Стив работал с духовой и струнной секцией The Underworld Orchestra, а также со своим братом Джоном Хакеттом на флейте и Диком Драйвером на контрабасе.

Отзывы о товаре Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Insideoutmusic
Barcode
[0198028338110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Metamorpheus
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
The Pool Of Memory And The Pool Of Forgetfulness, To Earth Like Rain, Song To Nature, One Real Flower, The Dancing Ground, That Vast Life Eurydice Taken, Charons Call, Peace, Under The World - Orpheus Looks Back, The Broken Lyre, Severance, Elegy, Return To The Realm Of Eternal Re al, Lyra
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
«Metamorpheus», первоначально выпущенный в 2005 году, рассказывает об Орфее и его путешествии в подземный мир. Стив работал с духовой и струнной секцией The Underworld Orchestra, а также со своим братом Джоном Хакеттом на флейте и Диком Драйвером на контрабасе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Hackett Steve - Metamorpheus (0198028338110) виниловая пластинка - по цене 3850 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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