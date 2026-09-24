Martina Topley-Bird - Quixotic (0888072601956) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Martina Topley-Bird
Альбом (сингл)
Quixotic
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 692606
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5 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072601956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Martina Topley-Bird
Альбом (сингл)
Quixotic
Трек-лист
Intro, Need One, Anything, Soulfood, Lullaby, Too Tough To Die, Sandpaper Kisses, Ragga, Lying, There, I Still Feel, Ilya, Aarons (In the Daze of A Gun), Too Tough To Die (Hot To Tape Mix), Sandpaper Kisses (Alternate Mix), Hours Away, Skyscraper
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Martina Topley-Bird - Quixotic (0888072601956) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Intro, Need One, Anything, Soulfood, Lullaby, Too Tough To Die, Sandpaper Kisses, Ragga, Lying, There, I Still Feel, Ilya, Aarons (In the Daze of A Gun), Too Tough To Die (Hot To Tape Mix), Sandpaper Kisses (Alternate Mix), Hours Away, Skyscraper
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072601956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Martina Topley-Bird
Альбом (сингл)
Quixotic
Трек-лист
Intro, Need One, Anything, Soulfood, Lullaby, Too Tough To Die, Sandpaper Kisses, Ragga, Lying, There, I Still Feel, Ilya, Aarons (In the Daze of A Gun), Too Tough To Die (Hot To Tape Mix), Sandpaper Kisses (Alternate Mix), Hours Away, Skyscraper
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Intro, Need One, Anything, Soulfood, Lullaby, Too Tough To Die, Sandpaper Kisses, Ragga, Lying, There, I Still Feel, Ilya, Aarons (In the Daze of A Gun), Too Tough To Die (Hot To Tape Mix), Sandpaper Kisses (Alternate Mix), Hours Away, Skyscraper
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Купить Martina Topley-Bird - Quixotic (0888072601956) виниловая пластинка - по цене 5360 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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