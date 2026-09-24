The Offspring - Supercharged (coloured) (0888072630017) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Offspring - Supercharged (coloured) (0888072630017) виниловая пластинка
Фронтмен Декстер Холланд рассказал о предстоящем релизе Supercharged: Мы хотели, чтобы эта пластинка имела чистую энергию - от начала до конца! Вот почему мы назвали ее Supercharged. От взлетов наших надежд до наших падений, мы говорим обо всем на этой пластинке. На этот раз альбом записывался в трех разных местах: Мауи, Ванкувере и в их домашней студии в Хантингтон-Бич, продюсером выступил Боб Рок. Первый сингл Make It All Right появляется экспромтом в легендарной манере The Offspring - в текстовом плане он о том, каково это - иметь рядом с собой соучастника преступления. Человека, который заставляет вас чувствовать, что вы можете сделать все, и дает вам уверенность, что все будет хорошо: И ты делаешь все правильно, И все будет хорошо, Мы как соучастники преступления, И ты делаешь все правильно..
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Отзывы о товаре The Offspring - Supercharged (coloured) (0888072630017) виниловая пластинка