Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка
Легенды панк-рока The Offspring объявляют о выпуске своего нового альбома «Supercharged» на лейбле Concord Records. Издание на цветном виниле. Фронтмен Декстер Холланд рассказал о предстоящем релизе: "Мы хотели, чтобы эта пластинка была чистой энергией - от начала до конца! Вот почему мы назвали ее "Supercharged". От взлетов наших надежд до наших поражений, мы говорим обо всем на этой пластинке". Первый сингл "Make It All Right" является экспромтом в легендарной манере Offspring. На этот раз альбом записывался в трех разных местах: Мауи, Ванкувере и в их домашней студии в Хантингтон-Бич, продюсером выступил Боб Рок.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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