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Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка

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Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка - фото 1
Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка - фото 2
Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка - фото 3
Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка - фото 4
Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка - фото 5
Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка - фото 6
Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка - фото 7
Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Offspring
Альбом (сингл)
Supercharged
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка - фото 1
  • Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка - фото 2
  • Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка - фото 3
  • Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка - фото 4
  • Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка - фото 5
  • Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка - фото 6
  • Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка - фото 7
  • Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692602
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Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072630000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Offspring
Альбом (сингл)
Supercharged
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Looking Out For #1, Light It Up, The Fall Guy, Make It All Right, Ok, But This Is The Last Time, Truth In Fiction, Come To Brazil, Get Some, A Thread, You Can't Get There From Here
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Offspring - Supercharged (0888072630000) виниловая пластинка

Легенды панк-рока The Offspring объявляют о выпуске своего нового альбома «Supercharged» на лейбле Concord Records. Издание на цветном виниле. Фронтмен Декстер Холланд рассказал о предстоящем релизе: "Мы хотели, чтобы эта пластинка была чистой энергией - от начала до конца! Вот почему мы назвали ее "Supercharged". От взлетов наших надежд до наших поражений, мы говорим обо всем на этой пластинке". Первый сингл "Make It All Right" является экспромтом в легендарной манере Offspring. На этот раз альбом записывался в трех разных местах: Мауи, Ванкувере и в их домашней студии в Хантингтон-Бич, продюсером выступил Боб Рок.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072630000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Offspring
Альбом (сингл)
Supercharged
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Looking Out For #1, Light It Up, The Fall Guy, Make It All Right, Ok, But This Is The Last Time, Truth In Fiction, Come To Brazil, Get Some, A Thread, You Can't Get There From Here
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Легенды панк-рока The Offspring объявляют о выпуске своего нового альбома «Supercharged» на лейбле Concord Records. Издание на цветном виниле. Фронтмен Декстер Холланд рассказал о предстоящем релизе: "Мы хотели, чтобы эта пластинка была чистой энергией - от начала до конца! Вот почему мы назвали ее "Supercharged". От взлетов наших надежд до наших поражений, мы говорим обо всем на этой пластинке". Первый сингл "Make It All Right" является экспромтом в легендарной манере Offspring. На этот раз альбом записывался в трех разных местах: Мауи, Ванкувере и в их домашней студии в Хантингтон-Бич, продюсером выступил Боб Рок.


Теги товара: Limited Edition
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