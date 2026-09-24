Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Supercharged
Жанр
Панк-рок
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 692601
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4 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072631205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Supercharged
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
Looking Out For
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка
Легенды панк-рока The Offspring объявляют о выпуске своего нового альбома «Supercharged» на лейбле Concord Records. Издание на цветном виниле.. Фронтмен Декстер Холланд рассказал о предстоящем релизе: Мы хотели, чтобы эта пластинка была чистой энергией - от начала до конца! Вот почему мы назвали ее Supercharged. От взлетов наших надежд до наших поражений, мы говорим обо всем на этой пластинке. Первый сингл Make It All Right является экспромтом в легендарной манере Offspring. На этот раз альбом записывался в трех разных местах: Мауи, Ванкувере и в их домашней студии в Хантингтон-Бич, продюсером выступил Боб Рок.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072631205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Supercharged
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
Looking Out For
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Легенды панк-рока The Offspring объявляют о выпуске своего нового альбома «Supercharged» на лейбле Concord Records. Издание на цветном виниле.. Фронтмен Декстер Холланд рассказал о предстоящем релизе: Мы хотели, чтобы эта пластинка была чистой энергией - от начала до конца! Вот почему мы назвали ее Supercharged. От взлетов наших надежд до наших поражений, мы говорим обо всем на этой пластинке. Первый сингл Make It All Right является экспромтом в легендарной манере Offspring. На этот раз альбом записывался в трех разных местах: Мауи, Ванкувере и в их домашней студии в Хантингтон-Бич, продюсером выступил Боб Рок.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Купить Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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