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Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка

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Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 1
Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 2
Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 3
Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 4
Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 5
Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 6
Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 7
Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 8
Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 9
Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 10
Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 11
Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Supercharged
Жанр
Панк-рок
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 1
  • Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 2
  • Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 3
  • Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 4
  • Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 5
  • Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 6
  • Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 7
  • Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 8
  • Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 9
  • Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 10
  • Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 11
  • Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692601
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072631205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Supercharged
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
Looking Out For
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка

Легенды панк-рока The Offspring объявляют о выпуске своего нового альбома «Supercharged» на лейбле Concord Records. Издание на цветном виниле.. Фронтмен Декстер Холланд рассказал о предстоящем релизе: Мы хотели, чтобы эта пластинка была чистой энергией - от начала до конца! Вот почему мы назвали ее Supercharged. От взлетов наших надежд до наших поражений, мы говорим обо всем на этой пластинке. Первый сингл Make It All Right является экспромтом в легендарной манере Offspring. На этот раз альбом записывался в трех разных местах: Мауи, Ванкувере и в их домашней студии в Хантингтон-Бич, продюсером выступил Боб Рок.



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072631205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Supercharged
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
Looking Out For
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Легенды панк-рока The Offspring объявляют о выпуске своего нового альбома «Supercharged» на лейбле Concord Records. Издание на цветном виниле.. Фронтмен Декстер Холланд рассказал о предстоящем релизе: Мы хотели, чтобы эта пластинка была чистой энергией - от начала до конца! Вот почему мы назвали ее Supercharged. От взлетов наших надежд до наших поражений, мы говорим обо всем на этой пластинке. Первый сингл Make It All Right является экспромтом в легендарной манере Offspring. На этот раз альбом записывался в трех разных местах: Мауи, Ванкувере и в их домашней студии в Хантингтон-Бич, продюсером выступил Боб Рок.


Теги товара: Панк-рок
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Отзывы


Купить Offspring - Supercharged (Blue Marbled) (0888072631205) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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