Kenny Burrell - Midnight Blue (coloured) (0602465117431) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
Midnight Blue
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 692552
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465117431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
Midnight Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chittlins Con Carne, Mule, Soul Lament, Midnight Blue, Wavy Gravy, Gee Baby Ain't I Good to You, Saturday Night Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note 85
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kenny Burrell - Midnight Blue (coloured) (0602465117431) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chittlins Con Carne, Mule, Soul Lament, Midnight Blue, Wavy Gravy, Gee Baby Ain't I Good to You, Saturday Night Blues
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465117431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
Midnight Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chittlins Con Carne, Mule, Soul Lament, Midnight Blue, Wavy Gravy, Gee Baby Ain't I Good to You, Saturday Night Blues
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note 85
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chittlins Con Carne, Mule, Soul Lament, Midnight Blue, Wavy Gravy, Gee Baby Ain't I Good to You, Saturday Night Blues
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Kenny Burrell - Midnight Blue (coloured) (0602465117431) виниловая пластинка – стоимость товара 4860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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