Scott Walker - Bish Bosch (0652637322019) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Scott Walker
Альбом (сингл)
Bish Bosch
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692511
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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637322019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Scott Walker
Альбом (сингл)
Bish Bosch
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
See You Don't Bump His Head', Corps De Blah, Phrasing, SDSS1416+13B (Zercon, A Flagpole Sitter), Epizootics!, Dimple, Tar, Pilgrim, The Day The "Conducator" Died (An Xmas Song)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Scott Walker - Bish Bosch (0652637322019) виниловая пластинка
Погрузитесь в уникальный мир музыкального искусства с виниловой пластинкой "Bish Bosch" от великого музыканта Scott Walker. Этот двойной альбом представляет собой смесь экспериментальных звуков и глубоких текстов, которые проникают в самые глубины души. Каждая композиция на этой пластинке является произведением искусства, наполненным невероятной атмосферой и неповторимым звучанием. Если вы ищете возможность купить виниловую пластинку, способную подарить вам удивительные музыкальные переживания, "Bish Bosch" от Scott Walker (2LP) - это идеальный выбор для коллекции настоящего ценителя музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637322019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Scott Walker
Альбом (сингл)
Bish Bosch
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
See You Don't Bump His Head', Corps De Blah, Phrasing, SDSS1416+13B (Zercon, A Flagpole Sitter), Epizootics!, Dimple, Tar, Pilgrim, The Day The "Conducator" Died (An Xmas Song)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Погрузитесь в уникальный мир музыкального искусства с виниловой пластинкой "Bish Bosch" от великого музыканта Scott Walker. Этот двойной альбом представляет собой смесь экспериментальных звуков и глубоких текстов, которые проникают в самые глубины души. Каждая композиция на этой пластинке является произведением искусства, наполненным невероятной атмосферой и неповторимым звучанием. Если вы ищете возможность купить виниловую пластинку, способную подарить вам удивительные музыкальные переживания, "Bish Bosch" от Scott Walker (2LP) - это идеальный выбор для коллекции настоящего ценителя музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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