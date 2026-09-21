Various Artists - Sampled Blues (3596974511460) виниловая пластинка

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Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Screamin’ Jay Hawkins - I Put A Spell On You, C.B. & Axe Gang - Rosie, Bobby Bland - Cry Cry Cry, Robert Johnson - 32-20 Blues, Ray Charles - I’ve Got A Woman, Fats Domino - I’m Walking, Vera Hall - Trouble So Hard, B.’. King - Sweet Thing, Howlin’ Wolf - Smokestack Lightnin, The Son Seals Blues Band - Your Love Is Like A Cancer, Otis Rush - Double Trouble, Johnny Guitar Watson - Looking Back, Potliquor - Born Under A Bad Sign, T-Bone Walker - Hypin’ Woman Blues, Booker T. & The M.G.’s - Green Onions, John Lee Hooker - Boom Boom, Louis Armstrong - St. James Infirmary (Gambler’s Blues), Fenton Robinson - You Don’t Know What Love Is, Ray Charles - Georgia On My Mind, Lightnin’ Hopkins - Mojo Hand, Bobby Bland - I’ll Take Care Of You, Muddy Waters - Mannish Boy

Screamin’ Jay Hawkins - I Put A Spell On You, C.B. & Axe Gang - Rosie, Bobby Bland - Cry Cry Cry, Robert Johnson - 32-20 Blues, Ray Charles - I’ve Got A Woman, Fats Domino - I’m Walking, Vera Hall - Trouble So Hard, B.’. King - Sweet Thing, Howlin’ Wolf - Smokestack Lightnin, The Son Seals Blues Band - Your Love Is Like A Cancer, Otis Rush - Double Trouble, Johnny Guitar Watson - Looking Back, Potliquor - Born Under A Bad Sign, T-Bone Walker - Hypin’ Woman Blues, Booker T. & The M.G.’s - Green O

Screamin’ Jay Hawkins - I Put A Spell On You, C.B. & Axe Gang - Rosie, Bobby Bland - Cry Cry Cry, Robert Johnson - 32-20 Blues, Ray Charles - I’ve Got A Woman, Fats Domino - I’m Walking, Vera Hall - Trouble So Hard, B.’. King - Sweet Thing, Howlin’ Wolf - Smokestack Lightnin, The Son Seals Blues Band - Your Love Is Like A Cancer, Otis Rush - Double Trouble, Johnny Guitar Watson - Looking Back, Potliquor - Born Under A Bad Sign, T-Bone Walker - Hypin’ Woman Blues, Booker T. & The M.G.’s - Green O

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Screamin’ Jay Hawkins - I Put A Spell On You, C.B. & Axe Gang - Rosie, Bobby Bland - Cry Cry Cry, Robert Johnson - 32-20 Blues, Ray Charles - I’ve Got A Woman, Fats Domino - I’m Walking, Vera Hall - Trouble So Hard, B.’. King - Sweet Thing, Howlin’ Wolf - Smokestack Lightnin, The Son Seals Blues Band - Your Love Is Like A Cancer, Otis Rush - Double Trouble, Johnny Guitar Watson - Looking Back, Potliquor - Born Under A Bad Sign, T-Bone Walker - Hypin’ Woman Blues, Booker T. & The M.G.’s - Green Onions, John Lee Hooker - Boom Boom, Louis Armstrong - St. James Infirmary (Gambler’s Blues), Fenton Robinson - You Don’t Know What Love Is, Ray Charles - Georgia On My Mind, Lightnin’ Hopkins - Mojo Hand, Bobby Bland - I’ll Take Care Of You, Muddy Waters - Mannish Boy

Screamin’ Jay Hawkins - I Put A Spell On You, C.B. & Axe Gang - Rosie, Bobby Bland - Cry Cry Cry, Robert Johnson - 32-20 Blues, Ray Charles - I’ve Got A Woman, Fats Domino - I’m Walking, Vera Hall - Trouble So Hard, B.’. King - Sweet Thing, Howlin’ Wolf - Smokestack Lightnin, The Son Seals Blues Band - Your Love Is Like A Cancer, Otis Rush - Double Trouble, Johnny Guitar Watson - Looking Back, Potliquor - Born Under A Bad Sign, T-Bone Walker - Hypin’ Woman Blues, Booker T. & The M.G.’s - Green O

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