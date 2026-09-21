Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка
Вдохновленный кантатой Carmina Burana Карла Орфа, первый альбом ERA сразу же добился мирового успеха, было продано более 6 миллионов копий и он стал самым экспортируемым французским альбомом того времени. Альбомы ERA включают в себя смесь григорианских песнопений, рока, поп-музыки, электронных звуков и классической музыки. Для текстов песен Эрик Леви, стоящий за проектом "ERA", использует воображаемый язык, напоминающий латынь. Вместо того чтобы следовать структурам, навязанным временем или культурой, художник ищет сильные эмоции. Затем он переводит их в музыку в своих альбомах. Необыкновенная работа ERA трогает сердца и души миллионов людей по всему миру. Альбомы ERA были проданы тиражом в миллионы копий и получили статус мультиплатиновых в более чем 18 странах.
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