Era - The Mass (coloured) (0602465690378) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Era
Альбом (сингл)
The Mass
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 692488
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465690378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Era
Альбом (сингл)
The Mass
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Mass, Looking for Something, Dont Go Away, Dont You Forget, If You Shout, Avemano Orchestral, Enae Volare Mezzo, Sombre Day, Voxifera, The Champions This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Era - The Mass (coloured) (0602465690378) виниловая пластинка
Выпущенный в 2003 году третий альбом ERA представляет собой мощную смесь рока, поп-музыки, электронной и классической музыки. Заглавный трек «The Mass» — это адаптация O Fortuna классического произведения Карла Орфа. Альбом добился успеха в нескольких европейских странах. Необычайное творчество ERA продолжает трогать сердца и души миллионов людей по всему миру, о чем свидетельствуют мультиплатиновые сертификаты в более чем 18 странах.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465690378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Era
Альбом (сингл)
The Mass
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Mass, Looking for Something, Dont Go Away, Dont You Forget, If You Shout, Avemano Orchestral, Enae Volare Mezzo, Sombre Day, Voxifera, The Champions This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Выпущенный в 2003 году третий альбом ERA представляет собой мощную смесь рока, поп-музыки, электронной и классической музыки. Заглавный трек «The Mass» — это адаптация O Fortuna классического произведения Карла Орфа. Альбом добился успеха в нескольких европейских странах. Необычайное творчество ERA продолжает трогать сердца и души миллионов людей по всему миру, о чем свидетельствуют мультиплатиновые сертификаты в более чем 18 странах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Era - The Mass (coloured) (0602465690378) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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