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Tankard - Kings Of Beer (coloured) (4255698500707) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tankard - Kings Of Beer (coloured) (4255698500707) виниловая пластинка

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Tankard - Kings Of Beer (coloured) (4255698500707) виниловая пластинка - фото 1
Tankard - Kings Of Beer (coloured) (4255698500707) виниловая пластинка - фото 2
Tankard - Kings Of Beer (coloured) (4255698500707) виниловая пластинка - фото 3
Tankard - Kings Of Beer (coloured) (4255698500707) виниловая пластинка - фото 4
Tankard - Kings Of Beer (coloured) (4255698500707) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
Kings of Beer
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tankard - Kings Of Beer (coloured) (4255698500707) виниловая пластинка - фото 1
  • Tankard - Kings Of Beer (coloured) (4255698500707) виниловая пластинка - фото 2
  • Tankard - Kings Of Beer (coloured) (4255698500707) виниловая пластинка - фото 3
  • Tankard - Kings Of Beer (coloured) (4255698500707) виниловая пластинка - фото 4
  • Tankard - Kings Of Beer (coloured) (4255698500707) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692415
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tankard - Kings Of Beer (coloured) (4255698500707) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reaper
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4255698500707]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
Kings of Beer
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Flirtin With Desaster, Dark Exile, Hot Dog Inferno, Hell Bent for Jesus, Kings of Beer, I m So Sorry!, Talk Show Prostitute, Incredible Loudness, Land of the Free, Mirror Mirror, Tattoo Coward
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tankard - Kings Of Beer (coloured) (4255698500707) виниловая пластинка

Kings of Beer — девятый студийный альбом немецкой трэш-метал- группы Tankard, выпущенный в 2000 году. Ремастированное переиздание желтом виниле.. Tankard — немецкая трэш-метал-группа из Франкфурта, основанная в 1982 году. Наряду с Kreator, Destruction и Sodom, Tankard часто считается одной из «Большой четверки» тевтонского трэш-метала. Стилистически Tankard последовательно играли трэш-метал, тематически сосредоточенный в первую очередь на почитании алкоголя, в отличие от остальных групп «Большой тевтонской четверки», которые известны тем, что освещают такие темы, как смерть, политика, насилие и антифашизм.

Отзывы о товаре Tankard - Kings Of Beer (coloured) (4255698500707) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reaper
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4255698500707]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
Kings of Beer
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Flirtin With Desaster, Dark Exile, Hot Dog Inferno, Hell Bent for Jesus, Kings of Beer, I m So Sorry!, Talk Show Prostitute, Incredible Loudness, Land of the Free, Mirror Mirror, Tattoo Coward
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Kings of Beer — девятый студийный альбом немецкой трэш-метал- группы Tankard, выпущенный в 2000 году. Ремастированное переиздание желтом виниле.. Tankard — немецкая трэш-метал-группа из Франкфурта, основанная в 1982 году. Наряду с Kreator, Destruction и Sodom, Tankard часто считается одной из «Большой четверки» тевтонского трэш-метала. Стилистически Tankard последовательно играли трэш-метал, тематически сосредоточенный в первую очередь на почитании алкоголя, в отличие от остальных групп «Большой тевтонской четверки», которые известны тем, что освещают такие темы, как смерть, политика, насилие и антифашизм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tankard - Kings Of Beer (coloured) (4255698500707) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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