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Sepultura - Quadra (coloured) (4065629654436) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sepultura - Quadra (coloured) (4065629654436) виниловая пластинка

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Sepultura - Quadra (coloured) (4065629654436) виниловая пластинка - фото 1
Sepultura - Quadra (coloured) (4065629654436) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Quadra
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sepultura - Quadra (coloured) (4065629654436) виниловая пластинка - фото 1
  • Sepultura - Quadra (coloured) (4065629654436) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692384
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629654436]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Quadra
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Isolation, Means To An End, Last Time, Capital Enslavement, Ali, Raging Void, Guardians Of Earth, The Pentagram, Autem, Quadra, Agony Of Defeat, Fear; Pain; Chaos; Suffering
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sepultura - Quadra (coloured) (4065629654436) виниловая пластинка

Лимитированное переиздание к 40-летию бразильской метал-группы Sepultura их пятнадцатого студийного альбома Quadra, выпущенного первоначально в 2020 году. Издание на цветном виниле 180 г, гейтфолд. Sepultura (в переводе с португальского — «могила») — бразильская хэви-метал-группа из города Белу-Оризонти. Коллектив, основанный в 1984 году братьями Максом и Игорем Кавалера, считается одной из самых влиятельных тяжелых групп конца 1980-х и начала 1990-х. Поначалу они играли грув-метал, трэш-метал и дэт-метал, но позже в их звучании появились элементы альтернативного метала, этнической музыки, ню-метала, хардкор-панка и индастриал-метала. Sepultura относят ко второй волне трэш-метала вместе с такими группами конца 1980-х и начала 1990-х, как Pantera, Testament, Sacred Reich, Dark Angel, Machine Head, Death Angel и Forbidden. Группа выпустила 15 студийных альбомов, последний из которых, «Quadra», вышел в 2020 году. Музыканты продали более 3 млн записей в США и 20 млн записей по всему миру, получив множество платиновых и золотых сертификаций, в том числе во Франции, Австралии, Индонезии и, конечно же, родной Бразилии.

Отзывы о товаре Sepultura - Quadra (coloured) (4065629654436) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629654436]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Quadra
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Isolation, Means To An End, Last Time, Capital Enslavement, Ali, Raging Void, Guardians Of Earth, The Pentagram, Autem, Quadra, Agony Of Defeat, Fear; Pain; Chaos; Suffering
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лимитированное переиздание к 40-летию бразильской метал-группы Sepultura их пятнадцатого студийного альбома Quadra, выпущенного первоначально в 2020 году. Издание на цветном виниле 180 г, гейтфолд. Sepultura (в переводе с португальского — «могила») — бразильская хэви-метал-группа из города Белу-Оризонти. Коллектив, основанный в 1984 году братьями Максом и Игорем Кавалера, считается одной из самых влиятельных тяжелых групп конца 1980-х и начала 1990-х. Поначалу они играли грув-метал, трэш-метал и дэт-метал, но позже в их звучании появились элементы альтернативного метала, этнической музыки, ню-метала, хардкор-панка и индастриал-метала. Sepultura относят ко второй волне трэш-метала вместе с такими группами конца 1980-х и начала 1990-х, как Pantera, Testament, Sacred Reich, Dark Angel, Machine Head, Death Angel и Forbidden. Группа выпустила 15 студийных альбомов, последний из которых, «Quadra», вышел в 2020 году. Музыканты продали более 3 млн записей в США и 20 млн записей по всему миру, получив множество платиновых и золотых сертификаций, в том числе во Франции, Австралии, Индонезии и, конечно же, родной Бразилии.
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Отзывы


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