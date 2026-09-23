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Prefab Sprout - Jordan: The Comeback (coloured) (0198028384810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Prefab Sprout - Jordan: The Comeback (coloured) (0198028384810) виниловая пластинка

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Prefab Sprout - Jordan: The Comeback (coloured) (0198028384810) - фото 1
Prefab Sprout - Jordan: The Comeback (coloured) (0198028384810) - фото 2
Prefab Sprout - Jordan: The Comeback (coloured) (0198028384810) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PREFAB SPROUT
Альбом (сингл)
Jordan: The Comeback
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Prefab Sprout - Jordan: The Comeback (coloured) (0198028384810) - фото 1
  • Prefab Sprout - Jordan: The Comeback (coloured) (0198028384810) - фото 2
  • Prefab Sprout - Jordan: The Comeback (coloured) (0198028384810) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733820
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028384810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PREFAB SPROUT
Альбом (сингл)
Jordan: The Comeback
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Looking For Atlantis, Wild Horses, Machine Gun Ibiza, We Let The Stars Go, Carnival 2000, Jordan: The Comeback, Jesse James Symphony, Jesse James Bolero, Moon Dog, All The World Loves Lovers, All Boys Believe Anything, The Ice Maiden, Paris Smith, The Wedding March, One Of The Broken, Michael, Mercy, Scarlet Nights, Doo Wop In Harlem
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prefab Sprout - Jordan: The Comeback (coloured) (0198028384810) виниловая пластинка

"Jordan - The Comeback" - ремастированное переиздание студийного альбома британской поп/рок-группы Prefab Sprout, первоначально выпущенного в 1990 году. Prefab Sprout - британская поп/рок-группа из Уиттон-Джилберта, графство Дарем, образовавшаяся в 1978 году. Её наибольший успех пришёлся на середину и вторую половину 1980-х годов. Восемь альбомов Prefab Sprout входили в топ-40 британского чарта, а сингл "The King of Rock 'n' Roll" добрался до 7- го места в чарте синглов Великобритании. Фронтмен группы, Падди Макалун, считается в Великобритании одним из талантливейших поэтов-композиторов того периода. Группа Prefab Sprout дебютировала с синглом "Lions In My Own Garden: Exit Someone", записанным на собственные средства музыкантов. Аббревиатура названия этой песни звучит как Limoges (Лимож), город во Франции, где в то время жила бывшая подруга Макалуна. Первый альбом группы, Swoon, вышел в марте 1984 года. Для записи второго альбома, "Steve McQueen", был приглашен Томас Долби в качестве продюсера. В США пришлось сменить название грампластинки на "Two Wheels Good", после того, как наследники Стива Маккуина публично выразили неудовольствие по поводу упоминания имени актёра в таком контексте. Эта работа получила практически единодушное одобрение музыкальных критиков.



Теги товара: Поп-музыка, Indie

Отзывы о товаре Prefab Sprout - Jordan: The Comeback (coloured) (0198028384810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028384810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PREFAB SPROUT
Альбом (сингл)
Jordan: The Comeback
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Looking For Atlantis, Wild Horses, Machine Gun Ibiza, We Let The Stars Go, Carnival 2000, Jordan: The Comeback, Jesse James Symphony, Jesse James Bolero, Moon Dog, All The World Loves Lovers, All Boys Believe Anything, The Ice Maiden, Paris Smith, The Wedding March, One Of The Broken, Michael, Mercy, Scarlet Nights, Doo Wop In Harlem
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Jordan - The Comeback" - ремастированное переиздание студийного альбома британской поп/рок-группы Prefab Sprout, первоначально выпущенного в 1990 году. Prefab Sprout - британская поп/рок-группа из Уиттон-Джилберта, графство Дарем, образовавшаяся в 1978 году. Её наибольший успех пришёлся на середину и вторую половину 1980-х годов. Восемь альбомов Prefab Sprout входили в топ-40 британского чарта, а сингл "The King of Rock 'n' Roll" добрался до 7- го места в чарте синглов Великобритании. Фронтмен группы, Падди Макалун, считается в Великобритании одним из талантливейших поэтов-композиторов того периода. Группа Prefab Sprout дебютировала с синглом "Lions In My Own Garden: Exit Someone", записанным на собственные средства музыкантов. Аббревиатура названия этой песни звучит как Limoges (Лимож), город во Франции, где в то время жила бывшая подруга Макалуна. Первый альбом группы, Swoon, вышел в марте 1984 года. Для записи второго альбома, "Steve McQueen", был приглашен Томас Долби в качестве продюсера. В США пришлось сменить название грампластинки на "Two Wheels Good", после того, как наследники Стива Маккуина публично выразили неудовольствие по поводу упоминания имени актёра в таком контексте. Эта работа получила практически единодушное одобрение музыкальных критиков.


Теги товара: Поп-музыка, Indie
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Prefab Sprout - Jordan: The Comeback (coloured) (0198028384810) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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