Sepultura - Machine Messiah (coloured) (4065629730413) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sepultura - Machine Messiah (coloured) (4065629730413) виниловая пластинка
Лимитированное переиздание к 40-летию бразильской метал-группы Sepultura их четырнадцатого студийного альбома Machine Messiah, выпущенного первоначально в 2017 году. Издание на цветном виниле 180 г, гейтфолд.. Sepultura (в переводе с португальского — «могила») — бразильская хэви-метал-группа из города Белу-Оризонти. Коллектив, основанный в 1984 году братьями Максом и Игорем Кавалера, считается одной из самых влиятельных тяжелых групп конца 1980-х и начала 1990-х. Поначалу они играли грув-метал, трэш-метал и дэт-метал, но позже в их звучании появились элементы альтернативного метала, этнической музыки, ню-метала, хардкор-панка и индастриал-метала. Sepultura относят ко второй волне трэш-метала вместе с такими группами конца 1980-х и начала 1990-х, как Pantera, Testament, Sacred Reich, Dark Angel, Machine Head, Death Angel и Forbidden. Группа выпустила 15 студийных альбомов, последний из которых, «Quadra», вышел в 2020 году. Музыканты продали более 3 млн записей в США и 20 млн записей по всему миру, получив множество платиновых и золотых сертификаций, в том числе во Франции, Австралии, Индонезии и, конечно же, родной Бразилии.
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