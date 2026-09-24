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Sepultura - Machine Messiah (coloured) (4065629730413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sepultura - Machine Messiah (coloured) (4065629730413) виниловая пластинка

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Sepultura - Machine Messiah (coloured) (4065629730413) виниловая пластинка - фото 1
Sepultura - Machine Messiah (coloured) (4065629730413) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Machine Messiah
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sepultura - Machine Messiah (coloured) (4065629730413) виниловая пластинка - фото 1
  • Sepultura - Machine Messiah (coloured) (4065629730413) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692382
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Sepultura - Machine Messiah (coloured) (4065629730413) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629730413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Machine Messiah
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
Machine Messiah, The Enemy, Phantom Self, Alethea, Iceberg Dances, Sworn Oath, Resistant Parasites, Silent Violence, Vandals Nest, Cyber God, Chosen Skin (Bonus Track), Ultraseven No Uta (Bonus Track)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sepultura - Machine Messiah (coloured) (4065629730413) виниловая пластинка

Лимитированное переиздание к 40-летию бразильской метал-группы Sepultura их четырнадцатого студийного альбома Machine Messiah, выпущенного первоначально в 2017 году. Издание на цветном виниле 180 г, гейтфолд.. Sepultura (в переводе с португальского — «могила») — бразильская хэви-метал-группа из города Белу-Оризонти. Коллектив, основанный в 1984 году братьями Максом и Игорем Кавалера, считается одной из самых влиятельных тяжелых групп конца 1980-х и начала 1990-х. Поначалу они играли грув-метал, трэш-метал и дэт-метал, но позже в их звучании появились элементы альтернативного метала, этнической музыки, ню-метала, хардкор-панка и индастриал-метала. Sepultura относят ко второй волне трэш-метала вместе с такими группами конца 1980-х и начала 1990-х, как Pantera, Testament, Sacred Reich, Dark Angel, Machine Head, Death Angel и Forbidden. Группа выпустила 15 студийных альбомов, последний из которых, «Quadra», вышел в 2020 году. Музыканты продали более 3 млн записей в США и 20 млн записей по всему миру, получив множество платиновых и золотых сертификаций, в том числе во Франции, Австралии, Индонезии и, конечно же, родной Бразилии.

Отзывы о товаре Sepultura - Machine Messiah (coloured) (4065629730413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629730413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Machine Messiah
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
Machine Messiah, The Enemy, Phantom Self, Alethea, Iceberg Dances, Sworn Oath, Resistant Parasites, Silent Violence, Vandals Nest, Cyber God, Chosen Skin (Bonus Track), Ultraseven No Uta (Bonus Track)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лимитированное переиздание к 40-летию бразильской метал-группы Sepultura их четырнадцатого студийного альбома Machine Messiah, выпущенного первоначально в 2017 году. Издание на цветном виниле 180 г, гейтфолд.. Sepultura (в переводе с португальского — «могила») — бразильская хэви-метал-группа из города Белу-Оризонти. Коллектив, основанный в 1984 году братьями Максом и Игорем Кавалера, считается одной из самых влиятельных тяжелых групп конца 1980-х и начала 1990-х. Поначалу они играли грув-метал, трэш-метал и дэт-метал, но позже в их звучании появились элементы альтернативного метала, этнической музыки, ню-метала, хардкор-панка и индастриал-метала. Sepultura относят ко второй волне трэш-метала вместе с такими группами конца 1980-х и начала 1990-х, как Pantera, Testament, Sacred Reich, Dark Angel, Machine Head, Death Angel и Forbidden. Группа выпустила 15 студийных альбомов, последний из которых, «Quadra», вышел в 2020 году. Музыканты продали более 3 млн записей в США и 20 млн записей по всему миру, получив множество платиновых и золотых сертификаций, в том числе во Франции, Австралии, Индонезии и, конечно же, родной Бразилии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sepultura - Machine Messiah (coloured) (4065629730413) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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