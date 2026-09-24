Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка
В своем новом альбоме, всегда сосредоточенном на ночи, Моби еще раз воплотил в жизнь коллекцию душераздирающе красивых, нежных, но вызывающих песен, созданных в сотрудничестве с уникально талантливыми, одухотворенными, потусторонними вокалистами. Все песни — любовные письма неограниченной и чарующей музыкальной сцене Нью-Йорка конца 70-х — начала 80-х, которая сформировала Моби как музыканта. Приглашенным вокалистам было дано одно и то же задание: «Пожалуйста, не пишите ничего коммерческого. Пусть это будет странно. Пусть это будет личное. Это не обязательно должно иметь смысл». «Благодаря этой случайной свободе я получил столько гениальных работ», — говорит Моби. «И результатом стала одна из самых захватывающих и удивительных вещей, которые я когда-либо делал как музыкант, и это одна из самых ценных вещей, которые может сделать человек: создавать нежную, нежную, уязвимую музыку, которая является громким призывом к действию. ». На этом альбоме представлены одни из самых ярких вокалистов нашего времени. Некоторые из них хорошо известны - например, «Змей с ногами» в затаившей дыхание мечте о песне « в эфире », джазовая душевная стрессовая леди Леди Блэкберд в навязчивых « темных днях » или поразительный поэт и активист Бенджамин Софония в «Где твоя гордость?». Другие участники были найдены в относительной безвестности - например, подруга и вокалистка Бри О'Бэнион на кавере Cream « мы идем неправильно » или поэт-лауреат из Шеффилда Данаэ Веллингтон на мощном « диком пламени ». «Цель человека, всегда сосредоточенного ночью, — сделать что-то бескомпромиссное», — говорит Моби. «Создавать эмоциональную, атмосферную и потенциально красивую музыку. И что может быть лучше, чем использовать эту странную привилегию, чем попытаться способствовать творческому самовыражению, имеющему бескомпромиссную целостность?»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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