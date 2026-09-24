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Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка

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Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 1
Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 2
Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 3
Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 4
Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 5
Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 6
Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 7
Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 8
Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 9
Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 10
Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Always Centered At Night
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 1
  • Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 2
  • Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 3
  • Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 4
  • Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 5
  • Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 6
  • Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 7
  • Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 8
  • Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 9
  • Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 10
  • Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692270
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Always Centered At Night
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Always Centered At Night
Barcode
[5061041450112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Always Centered At Night
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Serpentwithfeet, Lady Blackbird, Benjamin Zephaniah, Gaidaa, Dana? Wellington, India Carney, Bimeni, Raquel Rodriguez, Aynzli Jones, Brie O’Banion, Akemi Fox, Choklate, Jos? James
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка

В своем новом альбоме, всегда сосредоточенном на ночи, Моби еще раз воплотил в жизнь коллекцию душераздирающе красивых, нежных, но вызывающих песен, созданных в сотрудничестве с уникально талантливыми, одухотворенными, потусторонними вокалистами. Все песни — любовные письма неограниченной и чарующей музыкальной сцене Нью-Йорка конца 70-х — начала 80-х, которая сформировала Моби как музыканта. Приглашенным вокалистам было дано одно и то же задание: «Пожалуйста, не пишите ничего коммерческого. Пусть это будет странно. Пусть это будет личное. Это не обязательно должно иметь смысл». «Благодаря этой случайной свободе я получил столько гениальных работ», — говорит Моби. «И результатом стала одна из самых захватывающих и удивительных вещей, которые я когда-либо делал как музыкант, и это одна из самых ценных вещей, которые может сделать человек: создавать нежную, нежную, уязвимую музыку, которая является громким призывом к действию. ». На этом альбоме представлены одни из самых ярких вокалистов нашего времени. Некоторые из них хорошо известны - например, «Змей с ногами» в затаившей дыхание мечте о песне « в эфире », джазовая душевная стрессовая леди Леди Блэкберд в навязчивых « темных днях » или поразительный поэт и активист Бенджамин Софония в «Где твоя гордость?». Другие участники были найдены в относительной безвестности - например, подруга и вокалистка Бри О'Бэнион на кавере Cream « мы идем неправильно » или поэт-лауреат из Шеффилда Данаэ Веллингтон на мощном « диком пламени ». «Цель человека, всегда сосредоточенного ночью, — сделать что-то бескомпромиссное», — говорит Моби. «Создавать эмоциональную, атмосферную и потенциально красивую музыку. И что может быть лучше, чем использовать эту странную привилегию, чем попытаться способствовать творческому самовыражению, имеющему бескомпромиссную целостность?»

Отзывы о товаре Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Always Centered At Night
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Always Centered At Night
Barcode
[5061041450112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Always Centered At Night
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Serpentwithfeet, Lady Blackbird, Benjamin Zephaniah, Gaidaa, Dana? Wellington, India Carney, Bimeni, Raquel Rodriguez, Aynzli Jones, Brie O’Banion, Akemi Fox, Choklate, Jos? James
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
В своем новом альбоме, всегда сосредоточенном на ночи, Моби еще раз воплотил в жизнь коллекцию душераздирающе красивых, нежных, но вызывающих песен, созданных в сотрудничестве с уникально талантливыми, одухотворенными, потусторонними вокалистами. Все песни — любовные письма неограниченной и чарующей музыкальной сцене Нью-Йорка конца 70-х — начала 80-х, которая сформировала Моби как музыканта. Приглашенным вокалистам было дано одно и то же задание: «Пожалуйста, не пишите ничего коммерческого. Пусть это будет странно. Пусть это будет личное. Это не обязательно должно иметь смысл». «Благодаря этой случайной свободе я получил столько гениальных работ», — говорит Моби. «И результатом стала одна из самых захватывающих и удивительных вещей, которые я когда-либо делал как музыкант, и это одна из самых ценных вещей, которые может сделать человек: создавать нежную, нежную, уязвимую музыку, которая является громким призывом к действию. ». На этом альбоме представлены одни из самых ярких вокалистов нашего времени. Некоторые из них хорошо известны - например, «Змей с ногами» в затаившей дыхание мечте о песне « в эфире », джазовая душевная стрессовая леди Леди Блэкберд в навязчивых « темных днях » или поразительный поэт и активист Бенджамин Софония в «Где твоя гордость?». Другие участники были найдены в относительной безвестности - например, подруга и вокалистка Бри О'Бэнион на кавере Cream « мы идем неправильно » или поэт-лауреат из Шеффилда Данаэ Веллингтон на мощном « диком пламени ». «Цель человека, всегда сосредоточенного ночью, — сделать что-то бескомпромиссное», — говорит Моби. «Создавать эмоциональную, атмосферную и потенциально красивую музыку. И что может быть лучше, чем использовать эту странную привилегию, чем попытаться способствовать творческому самовыражению, имеющему бескомпромиссную целостность?»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Moby - Always Centered At Night (5061041450112) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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