Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 820 RB
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 820 RB
В микроволновых печах K?rting предусмотрен режим «разморозка», при котором процесс оттаивания замороженных продуктов займет считанные минуты. Достаточно установить рукоятку на режим разморозки и задать время работы - все остальное микроволновка сделает сама. Гриль. Гриль, расположенный в верней части камеры, моментально нагревается и передает тепло на верхнюю часть блюда. При помощи такой функции можно быстро придать готовому блюду красивую, румяную и поджаристую корочку. Режим гриля можно комбинировать с работой микроволн. Комбинированное приготовление микроволны и гриль. Одновременная работа микроволн и гриля расширяют возможности прибора и помогают готовить различные блюда в домашних условиях быстро и просто, одновременно пропекая изнутри и подрумянивая румяную корочку снаружи. Прибор имеет 3 запрограммированных режима с различным соотношением мощности микроволн и гриля. Компактные габариты. Одна из уникальных особенностей печи – небольшая глубина прибора, которая позволяет гибко планировать пространство для размещения и устанавливать ее даже в навесные шкафы глубиной 34 см. Классический дизайн. Ретро модели микроволновых печей имеют одинаковый цвет и идентичные элементы, сочетающиеся с духовыми шкафами, варочными панелями и вытяжками из одной коллекции. Благодаря такому сочетанию, приборы можно разместить в одной кухне, в любой комбинации: по отдельности или в колонну, создав единый, гармоничный стиль. Внутренняя камера из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь – экологичный и долговечный материал, который легко очищается от загрязнений, устойчив к механическим воздействиям и надежно защищает прибор. К тому же нержавеющая сталь придает внутреннему пространству прибора особый, профессиональный стиль.
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