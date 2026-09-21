Top.Mail.Ru
Газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 1
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 2
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 3
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 4
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 5
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 6
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 7
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 8
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 9
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 1
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 2
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 3
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 4
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 5
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 6
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 7
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 8
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 9
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691892
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х50х13
Вес, кг.
8.24

Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB

Газовая варочная поверхность Korting HG 465 отличается простотой и удобством использования. Модель выполнена в ретро-стилистике и органично впишется в кухонный интерьер. На поверхности расположено 3 конфорки различного размера. Также в комплект входит специальная вок-конфорка. Газовая варочная поверхность Korting HG 465 выполнена из эмалированной стали. Этот материал долговечен и отлично моется, поэтому ухаживать за такой плитой проще простого. Поверх конфорок располагаются черные чугунные решетки. Управлять работой устройства можно с помощью поворотных переключателей. При повороте ручки также активируется электроподжиг. Безопасность использования обеспечивает функция газ-контроля.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Страна производитель
Китай
Описание
Газовая варочная поверхность Korting HG 465 отличается простотой и удобством использования. Модель выполнена в ретро-стилистике и органично впишется в кухонный интерьер. На поверхности расположено 3 конфорки различного размера. Также в комплект входит специальная вок-конфорка. Газовая варочная поверхность Korting HG 465 выполнена из эмалированной стали. Этот материал долговечен и отлично моется, поэтому ухаживать за такой плитой проще простого. Поверх конфорок располагаются черные чугунные решетки. Управлять работой устройства можно с помощью поворотных переключателей. При повороте ручки также активируется электроподжиг. Безопасность использования обеспечивает функция газ-контроля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...