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Газовая варочная панель Korting HG 697 CTX купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Korting HG 697 CTX

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Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 697 CTX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691935
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Размеры в упаковке, см
66х57х12
Вес, кг.
11.2

Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 697 CTX

Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным. Korting установил в свои модели сверхмощную конфорку с тремя рядами пламени для более быстрого приготовления. Экономьте свое время с Korting. К тому же сверхмощная конфорка WOK поможет вам приготовить изысканные блюда восточной кухни. Мощная горелка WOK перемещена по сравнению со стандартным размещением и расположена на передней части поверхности, что исключает нагрев стеновых панелей кухни, такое расположение более удобное для приготовление объёмных блюд. Поворотные регуляторы газовых варочных поверхностей Korting выполнены из металла, что создает профессиональный стиль и препятствует их нагреву. Поворотные регуляторы находятся вдали от мощной конфорки WOK. Это исключает случайное соприкосновение с горячими поверхностями в процессе приготовления, и регуляторы подвергаются меньшему тепловому воздействию.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HG 697 CTX




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Описание
Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным. Korting установил в свои модели сверхмощную конфорку с тремя рядами пламени для более быстрого приготовления. Экономьте свое время с Korting. К тому же сверхмощная конфорка WOK поможет вам приготовить изысканные блюда восточной кухни. Мощная горелка WOK перемещена по сравнению со стандартным размещением и расположена на передней части поверхности, что исключает нагрев стеновых панелей кухни, такое расположение более удобное для приготовление объёмных блюд. Поворотные регуляторы газовых варочных поверхностей Korting выполнены из металла, что создает профессиональный стиль и препятствует их нагреву. Поворотные регуляторы находятся вдали от мощной конфорки WOK. Это исключает случайное соприкосновение с горячими поверхностями в процессе приготовления, и регуляторы подвергаются меньшему тепловому воздействию.
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