Описание товара Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная

Варочная панель ELECTROLUX KGG75362K относится к газовому типу. В качестве материала поверхности использовали закалённое стекло, которое обеспечивает прочность и долговечность панели. Фурнитура из нержавеющей стали огнеупорна и не боится влажности, которая часто встречается на кухне. Ширина у данной модели нестандартная - 75 см, но при этом на ней разместилось 5 конфорок различной мощности, которые предназначены для разного вида обработки и подходят под разную посуду. Так пользователь может использовать несколько зон нагрева одновременно. Удобное приготовление - С помощью ручек можно настроить 9 уровней мощности. Это позволяет точно регулировать огонь в соответствии с потребностями приготовления. - Центральная конфорка Speed Burners относится к типу двухконтурных. У неё два ряда пламени: малый и большой. Такая система потребляет примерно на 15% меньше энергии, поскольку равномерно направляет жар на дно посуды, что позволяет быстрее готовить еду. - Чугунные решётки обеспечивают устойчивость и надёжность при использовании. Они не боятся длительного воздействия температуры и значительного веса даже наполненных кастрюль. Функции безопасности Варочная панель Электролюкс KGG75362K оснащена системой газ-контроля. Эта технология работает благодаря термопаре, которая реагирует на температуру пламени. Если пламя случайно погаснет, термопара начнёт остывать в течение примерно 10 секунд, после чего блокирует подачу топлива. Это предотвращает утечки и другие неприятности. А автоматический электроподжиг позволяет забыть о спичках и зажигалках, делая процесс использования быстрым и удобным. Нужно повернуть и втопить ручки до специальной отметки. Потребитель услышит щелчки, а затем появляется искра, которая и зажигает огонь.