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Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная

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Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная - фото 1
Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная - фото 2
Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная - фото 3
Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная - фото 4
Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная - фото 5
Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная - фото 6
Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная - фото 7
Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
5
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная - фото 1
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная - фото 2
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная - фото 3
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная - фото 4
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная - фото 5
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная - фото 6
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная - фото 7
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595679
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
5
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
56x48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
740 x 45 x 510 мм
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
10.4

Описание товара Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная

Варочная панель ELECTROLUX KGG75362K относится к газовому типу. В качестве материала поверхности использовали закалённое стекло, которое обеспечивает прочность и долговечность панели. Фурнитура из нержавеющей стали огнеупорна и не боится влажности, которая часто встречается на кухне. Ширина у данной модели нестандартная - 75 см, но при этом на ней разместилось 5 конфорок различной мощности, которые предназначены для разного вида обработки и подходят под разную посуду. Так пользователь может использовать несколько зон нагрева одновременно. Удобное приготовление - С помощью ручек можно настроить 9 уровней мощности. Это позволяет точно регулировать огонь в соответствии с потребностями приготовления. - Центральная конфорка Speed Burners относится к типу двухконтурных. У неё два ряда пламени: малый и большой. Такая система потребляет примерно на 15% меньше энергии, поскольку равномерно направляет жар на дно посуды, что позволяет быстрее готовить еду. - Чугунные решётки обеспечивают устойчивость и надёжность при использовании. Они не боятся длительного воздействия температуры и значительного веса даже наполненных кастрюль. Функции безопасности Варочная панель Электролюкс KGG75362K оснащена системой газ-контроля. Эта технология работает благодаря термопаре, которая реагирует на температуру пламени. Если пламя случайно погаснет, термопара начнёт остывать в течение примерно 10 секунд, после чего блокирует подачу топлива. Это предотвращает утечки и другие неприятности. А автоматический электроподжиг позволяет забыть о спичках и зажигалках, делая процесс использования быстрым и удобным. Нужно повернуть и втопить ручки до специальной отметки. Потребитель услышит щелчки, а затем появляется искра, которая и зажигает огонь.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Electrolux KGG75362K черная




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
5
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
56x48 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
740 x 45 x 510 мм
Страна производитель
Италия
Описание
Варочная панель ELECTROLUX KGG75362K относится к газовому типу. В качестве материала поверхности использовали закалённое стекло, которое обеспечивает прочность и долговечность панели. Фурнитура из нержавеющей стали огнеупорна и не боится влажности, которая часто встречается на кухне. Ширина у данной модели нестандартная - 75 см, но при этом на ней разместилось 5 конфорок различной мощности, которые предназначены для разного вида обработки и подходят под разную посуду. Так пользователь может использовать несколько зон нагрева одновременно. Удобное приготовление - С помощью ручек можно настроить 9 уровней мощности. Это позволяет точно регулировать огонь в соответствии с потребностями приготовления. - Центральная конфорка Speed Burners относится к типу двухконтурных. У неё два ряда пламени: малый и большой. Такая система потребляет примерно на 15% меньше энергии, поскольку равномерно направляет жар на дно посуды, что позволяет быстрее готовить еду. - Чугунные решётки обеспечивают устойчивость и надёжность при использовании. Они не боятся длительного воздействия температуры и значительного веса даже наполненных кастрюль. Функции безопасности Варочная панель Электролюкс KGG75362K оснащена системой газ-контроля. Эта технология работает благодаря термопаре, которая реагирует на температуру пламени. Если пламя случайно погаснет, термопара начнёт остывать в течение примерно 10 секунд, после чего блокирует подачу топлива. Это предотвращает утечки и другие неприятности. А автоматический электроподжиг позволяет забыть о спичках и зажигалках, делая процесс использования быстрым и удобным. Нужно повернуть и втопить ручки до специальной отметки. Потребитель услышит щелчки, а затем появляется искра, которая и зажигает огонь.
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Доставка
Отзывы


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